Ue | trovato accordo sulla riforma del diritto d' autore online-2

Copyright : trovato accordo Ue su riforma : Dopo una lunghissima maratona negoziale cominciata lunedì a Strasburgo, Parlamento, Consiglio e Commissione Ue hanno trovato un accordo sulla riforma del Copyright. Questa garantisce maggiori diritti ...

Copyright - trovato accordo sulla riforma Ue : "Maggiori diritti per utenti e autori" : Consiglio e Commissione europea hanno trovato un accordo sulla riforma del Copyright. L'intesa è arrivata dopo una lunghissima maratona negoziale cominciata lunedì a Strasburgo. La riforma garantisce maggiori diritti e una remunerazione più equa a editori, artisti, autori e giornalisti nei confronti delle grandi piattaforme online come Google, Facebook o Youtube.With the new #Copyright rules internet users will have more ...

Presidenza Consob : trovato l'accordo sul nome di Paolo Savona : Alle 12 di oggi 5 febbraio 2019 è convocata a Palazzo Chigi una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri che dovrebbe ufficializzare la nomina del Professor Paolo Savona, attuale Ministro per gli Affari Europei del Governo M5S - Lega, a Presidente della Consob. Il Ministero delle Politiche europee passerà, quindi, "ad interim" al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Questa scelta permette anche di evitare un eventuale rimpasto. ...

GameStop non è più in vendita : non è stato trovato un accordo con i potenziali acquirenti : GameStop, la ben nota azienda statunitense con sede a Grapevine, non è più in vendita. Lo riferiscono i colleghi di Dualshockers riportando un comunicato ufficiale della compagnia: "Il Board di GameStop ha al momento interrotto i tentativi di vendita, a causa della mancanza di termini commercialmente accettabili per i potenziali acquirenti".In altre parole, tra gli eventuali investitori che si erano proposti per rilevare la società (nelle scorse ...

Shutdown - trovato l'accordo : Trump annuncia la fine temporanea - : L'intesa raggiunta con i democratici prevede lo stanziamento delle risorse necessarie per tenere aperto il governo federale per tre settimane, mentre proseguiranno i negoziati sul finanziamento del ...

Trivelle - trovato l'accordo su canoni per 25 volte concessioni : E' stato trovato l'accordo sul caso Trivelle che aveva diviso Lega e M5S , bloccando l'avanzamento del Dl Semplificazioni dove trovava posto con apposito emendamento. La quadra è stata trovata su un a ...

Lega e M5s hanno trovato l'accordo sulle trivelle : Lega e M5s hanno trovato un compromesso sulle trivellazioni in mare dopo le minacce di dimissioni del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. L'intesa prevede una sospensione delle ricerche in mare di idrocarburi di 18 mesi e un aumento dei canoni di concessione pari a 25 volte (la precedente bozza indicava un aumento pari a 35 volte). Con queste modifiche l'emendamento nel decreto semplificazioni dovrebbe riprendere il suo percorso ...

Dl Semplificazioni - trovato un accordo tra M5s e Lega sulle trivelle - Costa : 'Fatto un primo passo per l'ambiente' : Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto ...

Trivelle - trovato l'accordo tra M5s e Lega | Stop di 18 mesi e canoni aumentati : Si sblocca lo stallo che mercoledì aveva portato il ministro dell'Ambiente Sergio Costa a minacciare le dimissioni

Trivelle - trovato l'accordo. Lega irritata per partito del "no" : ...all'accordo M5s-Lega sul nodo Trivelle "sono salvi i posti di lavoro" ed è "garantita - fanno notare fonti leghiste - la continuità di estrazione e rinnovo concessioni in proroga ma a la politica del ...