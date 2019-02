M5S e Lega | Berlusconi | ' Un' alleanza innaturale | programmi in contrasto'

Veneto - Regione potrebbe ottenere l’automomia. Pd : “Lega e M5S approvano secessione dei ricchi” : L'annuncio del governatore del Veneto Luca Zaia: "C'è finalmente un documento finale sulla autonomia. Siamo di fronte a una riforma storica". Il senatore Davide Faraone (Pd): "Domani, nel silenzio di tutti, il governo Lega-Cinquestelle approverà in consiglio dei ministri. La secessione dei ricchi. 'Prima il Nord, poi forse il Sud'.Continua a leggere

Giù le mani dall'oro di Bankitalia. Una lettera di Carla Ruocco (M5S) apre un fronte con Claudio Borghi (Lega) : Di chi è l'oro di Stato? Di chi sono le riserve auree contenute nel caveau della Banca d'Italia? Possono essere ritenute alienabili, magari per coprire parzialmente le onerosissime clausole dell'Iva che il Governo dovrà "pagare" nella prossima legge di stabilità?Alle prime due domande - come è noto - vuole rispondere il leghista Claudio Borghi. Il presidente della commissione Bilancio della Camera ha presentato una ...

Tav - senza accordo M5S-Lega cosa succede? I possibili scenari - : Se si trovasse l'intesa M5S-Lega, partirebbe l'iter per le modifiche. Se gli alleati giallo-verdi non troveranno un'intesa, la strada da seguire sarà il referendum. I tempi si allungherebbero perché ...

M5S - Fattori : “Non ci si può appiattire sulla retorica della Lega. Tav? Non possiamo mollare - è nostra battaglia storica” : “L’ho sempre detto: se prenderemo una certa rotta, nella comunicazione e nelle azioni politiche, stiamo attenti, perché ci inseguiranno coi forconi. E alla fine purtroppo avevo ragione, era abbastanza evidente quello che sarebbe successo. Stupirsene adesso mi sembra un po’ tardivo”. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, la senatrice M5s, Elena Fattori, commenta il ...

Carige - la Camera approva il decreto : Pd e Fi votano con la maggioranza M5S-Lega. Fdi unico contrario : “Fanno come Renzi” : La Camera ha approvato il decreto legge su Carige. Il testo ha ricevuto il sì non solo dei partiti di maggioranza, ma anche dalle principali forze politiche di opposizione, Pd e Forza Italia. I favorevoli sono stati 461, con 27 no e due astenuti. Contro il provvedimento, che ora passa al Senato, hanno votato solo i deputati di Fratelli d’Italia. Rispetto al decreto approvato da Palazzo Chigi, la commissione Finanze di Montecitorio ha ...

A Strasburgo Verhofstadt insulta Conte : 'Sei solo un burattino di Lega e M5S'. Il premier replica : 'Lo è chi serve le lobby' : Forte polemica per l'attacco del leader liberale dell'Alde, e di una parte dell'Europarlamento, al presidente del Consiglio italiano che nel suo intervento ha chiesto un'Europa più solidale, ...

GOVERNO vs BANKITALIA/ Il vero obiettivo dell'assalto di Lega e M5S a Palazzo Koch : Lega e M5s sembrano voler mettere le mani sulla Banca d'Italia. Il perché di questa mossa l'ha spiegato indirettamente Paul Krugman

Lo scontro Lega-M5S : chi paga è il Paese : ... «Is the German model broken?»,, ma sappiamo per certo che tutti gli indicatori segnalano un peggioramento del ciclo, che il clima di fiducia delle imprese sta crollando e che, quando nell'economia ...

A Strasburgo 'processo' a Conte. 'Burattino di Lega e M5S'. Salvini : 'Insulti vergognosi' : L'Unione Europea deve saper parlare al mondo. Un'Europa forte, ambiziosa e coesa è innanzitutto necessaria per migliorare la sua capacità d'interlocuzione con gli Stati Uniti". Lo afferma il premier ...

Sondaggi elettorali : la Lega sfonda al Nord - il M5S nettamente avanti al Sud : Gli ultimi Sondaggi confermano il primato della Lega a livello nazionale, seguito a gran distanza da M5s e Pd che non riescono a recuperare consensi. A livello territoriale, il Carroccio va meglio al Nord (ma ottiene ottimi risultati anche al Centro e al Sud), il Pd regge soprattutto al Centro mentre il Movimento 5 Stelle è saldamente in testa al Sud e nelle Isole.Continua a leggere

Venezuela - ok a mozione M5S-Lega : voto subito - Guaidò non riconosciuto/ Moavero 'Scorse elezioni illegittime' : Venezuela, ok alla Camera per la mozione del governo: 'Maduro illegittimo', elezioni subito ma Guaidò non riconosciuto. Moavero: 'Al voto presidenziale'

Ue - attacchi a Conte : "Burattino"Lega-M5S : 19.15 "Fino a quando sarà il burattino mosso da Salvini e Di Maio?". Così il leader liberale dell'Alde Guy Verhofstadt si è rivolto al premier Giuseppe Conte durante la plenaria all'Europarlamento. L'Italia "è diventata il fanalino di coda dell'Europa -ha continuato- un governo odioso verso gli altri stati membri, con Di Maio e Salvini veri capi". La mancata crescita in Italia "è una vostra responsabilità, non degli altri" ha attaccato il ...

Sondaggi Bidimedia : M5S in svantaggio dell’8 - 5% dalla Lega - in lieve rialzo FI e PD : Analizzando i dati elettorali dell’ultimo Sondaggio effettuato dall’istituto di ricerca Bidimedia, datato 12 febbraio 2019, emergerebbero i seguenti aggiornamenti statistici che prenderemo in esame. Precisiamo che la seguente rilevazione statistica è stata messa a punto ricorrendo al metodo del Sondaggio online Cawi su un campione rappresentativo e probabilistico di 1.113 soggetti maggiorenni distribuiti su tutto il territorio italiano, con un ...

Tav - M5S : Lega si era rimessa ad analisi - non c'è più da discutere : Roma, 12 feb., askanews, - 'Sul fare un'analisi costi-benefici della Tav eravamo tutti d'accordo: ci ha dato un risultato, può piacere o non piacere, ma credo che ormai non ci sia molto da discutere'. ...