Dramma allo zoo | tigre sbranata da altre due tigri durante combattimento nel recinto

Dramma Emiliano Sala - la fidanzata allo scoperto : “lo amerò per sempre” : Dopo il ritrovamento del corpo di Emiliano Sala, Luiza Ungerer esce allo scoperto: le prime parole della fidanzata del calciatore a seguito della tragedia Dopo essere rimasta in disparte, in attesa di notizie del fidanzato disperso, la dolce metà di Emiliano Sala esce allo scoperto a seguito del ritrovamento del corpo del giovane calciatore. Luiza Ungerer, pallavolista brasiliana, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni a ‘O ...

Dramma Emiliano Sala – Scempio allo stadio - i tifosi del Southampton imitano il gesto dell’aerero [VIDEO] : Che vergogna al Saint Mary’s Stadium: tifosi del Southampton imitano volo dell’aeroplano, nessun rispetto per la morte di Emiliano Sala Davvero incredibile quanto accaduto ieri durante la partita tra Southampton e Cardiff: i tifosi non hanno rispetto nemmeno di fronte alla morte. In un giorno dedicato interamente ad Emiliano Sala, il cui corpo è stato trovato qualche giorno fa dentro l’abitacolo dell’aeroporto su ...

Dramma Emiliano Sala - il proprietario dell’aereo allo scoperto : svelati gli audio di whatsapp : Il proprietario del Piper Malibu su cui volava Emiliano Sala ha reso pubblici gli audio whatsapp scambiati qualche giorno prima della tragedia con il giocatore Proseguono le ricerche per far luce sul Dramma che ha coinvolto Emiliano Sala, passato da poco dal Nantes al Cardiff. L’aereo su cui volava il calciatore argentino insieme al pilota Dave Ibbotson non si trova, nonostante le autorità stiano battendo tutte le zone vicine a ...

NBA – Fallo duro di Embiid su Westbrook - scatta la rissa! Joel sbotta : “sei meloDrammatico” [VIDEO] : Fallo scomposto di Embiid su Westbrook che non la prende bene: il centro camerunense lo punzecchia nel post partita La partita fra Sixers e Thunder ha visto una sfida nella sfida, quella tra Joel Embiid e Russell Westbrook i leader delle rispettive squadre. I due sono venuti a contatto nel corso di un duro, ma fortuito contrasto, che ha alzato la tensione alle stelle. Westbrook lanciato in contropiede, ha perso palla appena prima di ...

Bambina di 12 anni cade dal balcone e muore/ Voghera - sola in casa al momento del Dramma : giallo su dinamica : Bambina di 12 anni cade dal balcone e muore: è successo nel pomeriggio di domenica a Voghera. giallo sulle dinamiche dell'incidente.

Dramma allo stadio : Gentner vince in campo - il papà muore in tribuna : Lui aveva appena finito di giocare e festeggiare con i compagni in campo per la vittoria contro l'Hertha Berlino, e proprio in quei minuti fatali il papà, appena 65 anni, se ne andava in cielo, ...

