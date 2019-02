Alla Berlinale Dafne con Carolina Raspanti | Io | Max Pezzali e la

Selfie primo documentario italiano Alla Berlinale : applausi per la Napoli di Agostino Ferrente : di Ilaria Ravarino Ragazzi interrotti, cresciuti in quartieri dove 'le istituzioni sono rappresentate solo dalle camionette dell'esercito', dove 'al posto di biblioteche e centri culturali ci sono ...

"Grace a Dieu" - il film di Ozon sui preti pedofili in gara Alla Berlinale : La prima domanda che viene naturale, mentre scorrono i titoli di coda di 'Grace a Dieu', il nuovo film di Francois Ozon in gara alla Berlinale , è 'chissà se Papa Francesco lo vedrà'. Insieme al lungo ...

Parità di genere - politica e Netflix. Alla Berlinale c'è ben poco di nuovo : Parità tra i sessi, politica e l'immancabile Netflix. Queste le carte giocate dal direttore uscente Dieter Kosslick Alla conferenza stampa di presentazione della Berlinale 2019 . Non proprio assi nella manica. L'impegno ...

Nessuna sbornia sovranista - Alla Berlinale il cinema italiano porta un manifesto progressista e anticonvenzionale : Claudio Giovannesi, Agostino Ferrente e Adele Tulli: faccio fatica a ricordare l'ultima volta che il Festival di Berlino – che inizia oggi - mi ha spinto ad aprire il taccuino per annotare tre nomi di giovani autori da cui aspettarsi un cinema italiano mobile e sveglio, fatto di destrezza ed empatia, nuove idee e intelligenza lunga.Se a questi aggiungo i film Dafne di Federico Bondi, sul rapporto tra una ragazza down e suo padre dopo la ...

La paranza - Christian Bale - Netflix e la musica di Aretha : 10 cose da non perdere Alla Berlinale : Delle donne e dei bambini. Sette registe in concorso alla Berlinale 69 che s'apre domani e sullo schermo protagonisti adolescenti, a partire dal film italiano in gara, La paranza dei bambini di ...