Per educare un bambino bisogna prima educare i genitori

Lombardia : convenzione Arma-ufficio scolastico Per educare a legalità : Milano, 8 feb. (AdnKronos) - È stata sottoscritta dal Generale di brigata Antonio De Vita e dal direttore generale dell’Usr lombarda Delia Campanelli, la convenzione tra il Comando legione carabinieri Lombardia e l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia , "per la realizzazione di azioni e inte

VIETATO RIEDUCARE LE PROSTITUTE/ Cina - aboliti i campi 'violano la libertà Personale' : RIEDUCARE le PROSTITUTE, sarà abolita questa pratica obbligatoria per lucciole e clienti in vigore in Cina, lo ha deciso la commissione per la legalità