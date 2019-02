Mahmood conquista Sanremo con ' Soldi' e andrà all' Eurovision Song Contest 2019

Blastingnews

(Di domenica 10 febbraio 2019) Ieri, subito dopo la proclamazione della vittoria, è arrivata la conferma:rappresenterà l'Italia all'che si terrà dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv in Israele. Per la prima volta il nostro Paese si porterà un artista che canta un genere diverso dal pop sanremese. Infatti, il brano "", che è già diventato un vero e proprio tormentone, presenta sonorità piuttosto incalzanti con ritmi "arabeggianti". Come sappiamo, il vincitore diha origini egiziane da parte di padre anche se è nato a Milano da mamma sarda.Curiosità:e il legame con un artista dell'2013ha avuto un legame lavorativo con un artista molto importante e talentuoso che ha rappresentato l'Italia all'2013, Marco Mengoni (settimo posto con "L'Esseziale"). L'artista italo-egiziano ha infatti collaborato assieme al cantante ...