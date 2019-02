Idea : cambiare il franco africano in euro : In questi giorni è balzato agli onori della cronaca il tema del cosiddetto franco africano , Cfa, - una denominazione migliore rispetto a quella di franco coloniale. Peccato che all'intensità del ...

Coppa Davis 2019 - Alexander Zverev non andrà a Madrid : “Niente al mondo mi farà cambiare Idea” : E’ stato uno dei più accaniti oppositori della riforma della Coppa Davis di tennis, ed anche ora che la sua Germania si è qualificata per le Finali sconfiggendo l’Ungheria, Alexander Zverev non ha cambiato idea ed ha già annunciato sin d’ora che non sarà ai nastri di partenza a Madrid a fine novembre. Il tennista teutonico ha infatti dichiarato con tono perentorio la sua volontà di non essere presente, come ha scritto il sito ...

SixthContinent - l'Idea italiana che vuole cambiare il mondo dell'e-commerce : Dai 7 milioni di fatturato del 2017 ai 50 milioni del 2018 appena concluso, con l'obiettivo di raggiungere i 250 milioni entro la fine del 2019. Sono dati importanti quelli che arrivano dall'Italia per l'ormai ex-startup SixthContinent, il portale fondato da Fabrizio Politi che nel nostro Paese conta ormai oltre 500 mila utenti. Un vero e proprio Social Commerce che (come vi avevamo già spiegato) permette di aumentare il ...

Muntisel sarà ricostruito così come era : bocciata l'Idea di cambiare rotta : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Muntisel sarà ricostruito così ...

Murray annuncia il ritiro - Del Potro lo incoraggia a cambiare Idea : il messaggio è emozionante : Dopo aver annunciato il suo ritiro, Andy Murray è stato sommerso da tantissimi messaggi di incoraggiamento: uno fra i più significativi è stato quello di Del Potro, tennista che nella sua carriera ha affrontato diversi gravi infortuni Quest’oggi diversi fan del tennis hanno ricevuto e vero e proprio colpo a cuore: a sorpresa, Andy Murray ha annunciato il suo ritiro. Il problema all’anca, che lo tiene fermo praticamente da ...

Serena Rossi è Mia Martini : "Si ha un ricordo falsato di lei : vi farò cambiare Idea. In questo film ho ridato un sorriso alla sua voce" : "Non sono una che si aspetta mai cose, ho imparato a far questo da tempo, perché quando uno si aspetta, resta poi deluso". Quando incontri dal vivo una come Serena Rossi, a colpirti, prima ancora che la sua bellezza, sono il suo sguardo, ma soprattutto la sua voce, modulatrice di frasi dirette e sincere come lo è lei, un insieme di parole che a seconda dei momenti possono far ridere, riflettere, commuovere. Gli ultimi anni sono ...

La Fed potrebbe cambiare Idea sui tassi di interesse : Scontro nella maggioranza per il destino dei migranti. Il vicepremier di area M5s, Luigi Di Maio, ha detto ieri di essere pronto ad accogliere donne e bambini della Sea Watch 3 e della Sea Eye, le navi umanitarie ferme nelle acque territoriali di Malta. . Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini: “P