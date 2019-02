Cosa hanno chiesto i sindacati in piazza al governo giallo-verde

Striscia la Notizia massacra Patty Pravo : 'Ma Cosa le hanno fatto a Sanremo 2019?' : Chi ha lasciato il segno, a questo Festival di Sanremo, è stata senza ombra di dubbio Patty Pravo . Non necessariamente un buon segno. Già, perché la mitica Patty è stata ferocemente criticata per le ...

Zen Circus : chi sono e Cosa hanno fatto prima di Sanremo : ... eterni sorrisi, figli sangue del nostro lavoro Non ci somiglieranno, figli ormai del mondo intero E perdere la monotonia di quando tutto era al suo posto I topi cacciati, debellati, mostri tutti ...

Sanremo 2019 - l'ombra della censura su Claudio Baglioni : Cosa non hanno mandato in onda - bomba sul Festival : Un monologo scomodo e negato sul palco del Festival di Sanremo. Serena Rossi, che interpreta Mia Martini nel film tv Io sono Mia, secondo il Messaggero avrebbe dovuto recitare un durissimo atto d'accusa contro il mondo della musica italiana (e del Festival stesso) colpevole di aver ghettizzato la gr

I Twenty One Pilots hanno spiegato chi è e Cosa rappresenta Ned - il misterioso personaggio di 'Chlorine' : È stato un nostro amico per un po', ora lo stiamo solo presentando al mondo e i nostri fan lo hanno adottato e fatto loro", ha spiegato il duo al magazine russo VK in un'intervista rilasciata il 2 ...

Cosa hanno fatto gli Zen Circus prima di Sanremo : Sono uno dei gruppi più conosciuti della scena "indie rock" italiana, e stasera suoneranno alla seconda serata del Festival

MotoGp - Test Sepang – Le parole di Valentino Rossi fanno ben sperare - la Yamaha non ha dubbi : “motore? Non ho avuto scelta - ecco Cosa mi hanno detto” : Le prime impressioni di Valentino Rossi al termine della prima giornata di Test invernali 2019 a Sepang E’ terminata ormai diverse ore fa la prima giornata di Test di MotoGp sul circuito di Sepang. I piloti della categoria regina sono tornati in pista dopo la pausa invernale per provare le loro moto e capire il lavoro svolto durante l’inverno in fabbrica. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che nel 2019 va a caccia della svolta ...

Striscia la Notizia assedia Claudio Baglioni - bomba di Dagospia : 'A Cosa lo hanno costretto' - clamoroso : La guerra è appena cominciata. Come scrive Dagospia : 'Terrore Striscia la Notizia !'. Ovvero, Striscia la Notizia terrorizza il Festival di Sanremo e, soprattutto, Claudio Baglioni. Il punto è che ...

Mary Poppins - questa scena del film sotto accusa : ecco Cosa hanno notato : Sempre più spesso i mostri sacri della Disney vengono sottoposti a sterili processi di revisionismo storico - diegetico: l'ultimo a finire nel mirino è l'intramontabile classico ' Mary Poppins ', ...

Celtics - che schiaffo dal padre di Anthony Davis : “mio figlio mai a Boston - avete visto Cosa hanno fatto a Thomas?” : Il padre di Anthony Davis rifila una secca stoccata ai Boston Celtics, auspicando di non vedere mai il figlio trasferirsi nella franchigia del Massachusetts, in passato dimostratasi ‘irriconoscente’ Fino alla prossima trade deadline, e se non dovesse concretizzarsi nulla anche fino al mercato estivo, la trade di Anthony Davis terrà banco nel panorama NBA. Mentre i Lakers studiano la strategia ottimale per arrivare subito al talento dei ...