Corruzione | i rapporti parlano dei pesci piccoli E i grandi corruttori restano con le

(Di domenica 10 febbraio 2019) Ci risiamo. Nell’Indice sulla percezione delladel 2018, pubblicato qualche giorno fa da Transparency International, in Niger ci troviamo al numero 114 su 180 iscritti. Due punti persi rispetto all’anno precedente quando abitavamo la casella numero 112. Inezie se paragonati alla Somalia, prima in ordine inverso, o altri Paesi in via di. Quanto all’Italia, pur facendo parte del continente “meno corrotto” secondo la stessa agenzia, è classificata comunque tra i 13 Paesi più corrotti dell’Europa. Ad ognuno le sue corruzioni.Qui da noi anch’esse sono di sabbia, si spostano a piacimento dalla polizia alla dogana e hanno tendenza ad accumularsi nella politica. Nulla di nuovo insomma, sotto il sole del Sahel e di quello che splende altrove. Icorrotti non cercateli qui. La stessa Transparency è figlia del sistema che la genera. Cercateli invece ...