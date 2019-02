Banche | Di Maio | ' Servono nuove professionalità | chi doveva controllare non lo ha fatto'

“Vittime del salva Banche” all’attacco : da Di Maio e Salvini nulla di convincente : Domande "fondamentali" sono rimaste senza risposta. Questo il giudizio espresso da Letizia Giorgianni, coordinatrice del comitato "Vittime del salva banche", al termine dei lavori dell'assemblea di Vicenza. Secondo Giorgianni i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio "hanno ribadito che qualunque sia il giudizio della Commissione il governo eroghera' comunque i rimborsi. Ma non hanno risposto nulla di convincente sul fatto che una sentenza ...

Banche Venete - nulla di fatto a Vicenza - dove erano presenti Di Maio e Salvini : ... con la presenza dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , escludendo la maggior parte delle associazioni della Cabina di Regia istituita al Ministero dell'Economia e delle Finanze sul ...

Banche venete - Di Maio a Vicenza contestato dai risparmiatori - VIDEO : ... il governo, come dice il vicepremier Luigi Di Maio, erogherà comunque i rimborsi secondo le procedure previste dalla legge di bilancio? Oppure, come dice il sottosegretario all'Economia Massimo ...

Banche - Di Maio : “Questa Europa a maggio è finita - dopo elezioni non avremo più problema delle letterine” : “Ogni volta che affrontiamo i problemi della concorrenza o i risarcimenti ci arrivano queste righe dalla Commissione europea che dicono che dobbiamo preferire delle regole che, guarda caso, favoriscono sempre i più forti. Come abbiamo detto prima con Matteo, ce ne freghiamo altamente. E dico un’altra cosa: ormai mancano tre-quattro mesi, questa Europa è finita, e queste lettere non arriveranno più”. Lo ha detto il vice premier ...

Banche - la vendetta di Salvini e Di Maio contro i banchieri e Ue : "Ce ne freghiamo delle letterine" : Il governo non ha intenzione di confermare i vertici della Banca d'Italia, oltre a quelli della Consob già sostituiti con l'ex ministro Paolo Savona, perché, come ha spiegato Luigi Di Maio davanti all'assemblea dei risparmiatori truffati dalla banca Popolare di Vicenza: "Chiediamo discontinuità e qu

Di Maio : «Banche - Paragone presidente della commissione d'inchiesta» : «Il senatore Gianluigi Paragone sarà presidente della commissione d'inchiesta sulle banche». Lo ha annunciato a Vicenza Luigi Di Maio, durante l'assemblea degli ex soci dei risparmiatori truffati di ...

Ex Popolari - Di Maio : “Questa settimana si erogano soldi. Paragone presidente Commissione Banche - li faremo cantare” : “Noi abbiamo messo nella legge di bilancio i soldi a fine anno, siamo al 9 febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi“. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, a margine dell’assemblea degli ex soci di Banca popolare Vicenza. “Sappiamo che ci sono resistenze dell’Unione europea: ce ne faremo una ragione” L'articolo Ex Popolari, Di Maio: “Questa settimana si ...

Di Maio e Salvini contro Bankitalia : «Serve discontinuità». Truffati Banche - «risarcimenti in settimana» : A Vicenza caloroso abbraccio tra i due vicepremier per confermare la ritovata intesa dopo gli ultimi attriti. Prima dell’avvio dei lavori osservati cinque minuti di silenzio in ricordo delle vittime delle crisi bancarie...

Truffati Banche - Di Maio : «Risarcimenti in settimana». Su Bankitalia : «Serve discontinuità» : «Queste persone - incalza riferendosi agli ex soci BpV - sono state prese in giro dalla politica che non ha controllato, così come pure dalle istituzioni di controllo e dalle stesse banche». All'...

Salvini-Di Maio - abbraccio dai truffati delle Banche venete. Il leader di M5S su Bankitalia : «Serve discontinuità»|I fischi : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita

Truffati Banche - Di Maio : «Risarcimenti in settimana». Su Bankitalia : «Serve discontinuità» : A Vicenza caloroso abbraccio tra i due vicepremier per confermare la ritovata intesa dopo gli ultimi attriti. Duro attacco del leader 5S a Bankitalia: «Serve discontinuità». Prima dell’avvio dei lavori osservati cinque minuti di silenzio in ricordo delle vittime delle crisi bancarie...

Salvini-Di Maio - abbraccio dai truffati delle Banche venete. Il leader di M5S su Bankitalia : «Serve discontinuità» Fischi : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita

Salvini-Di Maio - abbraccio e prove di pace davanti ai truffati delle Banche venete : «Risarcimenti? In settimana» : Un bacio e un abbraccio tra Matteo Salvini e Luigi di Maio, stamattina, al loro arrivo al convegno delle associazioni dei risparmiatori truffati dalle banche, a Vicenza. I due vicepremier si sono ...

Salvini-Di Maio - abbraccio e prove di pace dai truffati delle Banche venete : «Soldi? In settimana». Fischi al governo : video : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita