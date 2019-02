Alba Parietti commenta le prime due serate del Festival : "Silvestri piace perché finto trasandato" : Presentatrice nel 1992 accanto a Pippo Baudo, tre volte al DopoFestival, presenza fissa per 27 anni all'Ariston, Alba Parietti quest'anno per la prima volta non è al Festival di Sanremo, perché impegnata con L'Isola dei famosi in veste di opinionista insieme ad Alda D'Eusanio e Alessia Marcuzzi. Non si è lasciata sfuggire tuttavia l'occasione per commentare le prime due serate."Lo seguo, l'ho fatto talmente tante volte che ...

Alba Parietti : età - incidente e figlio. La carriera | Isola dei Famosi : Alba Parietti: età, incidente e figlio. La carriera | Isola dei Famosi Chi è Alba Parietti e vita privata Alba Parietti è nata a Torino il 2 luglio 1961. Ha debuttato nel mondo dello teatro nel 1977 con “L’importanza di chiamarsi Ernesto” di Oscar Wild. Dopo tre anni Alba inizia a lavorare nelle radio e nelle televisioni locali piemontesi, affiancata anche da Piero Chiambretti. Nel 1981 sposa l’attore Franco Oppini e l’anno seguente nasce il ...

Francesca Cipriani abbandona L’Isola dopo la lite con Alba Parietti : L’Isola dei Famosi: Alba Parietti fa piangere Francesca Cipriani Puntata difficile quella di stasera per Francesca Cipriani all’Isola dei Famosi: la Polena infatti dopo aver litigato con Marina La Rosa e con Alba Parietti ha deciso di abbandonare il gioco. Non sono servite le suppliche di Alessia Marcuzzi e di Alda D’Eusanio: Francesca in lacrime ha fatto il suo annuncio, senza però non creare polemiche. Alba, in diretta ...

Isola dei famosi - Alba Parietti e Alessia Marcuzzi travolgono di insulti John Vitale : processo in diretta : Non è bastato a John Vitale chiedere scusa a Barbara D'Urso in diretta all'Isola dei famosi per gli insulti che le rivolse contro un anno fa. La conduttrice Alessia Marcuzzi lo ha bastonato chiedendone la squalifica: "Se fosse per me, tu dovresti essere eliminato dalla trasmissione. Tu senza conosce

Isola. Anche Alba Parietti si complimenta con Taylor Mega : “Conosco le mie debolezze. Soffro di attacchi di panico e un’esperienza come questa non è semplice. Ho avuto problemi di

Marina La Rosa all’Isola - parla Alba Parietti : “È diabolica” : Alba Parietti parla di Marina La Rosa e ammette: “È machiavellica” L’isola dei famosi 14 è iniziata lo scorso 24 gennaio. Una puntata d’esordio tormentata da tempeste e liti tra naufraghi, segnata dalla polemica sollevata da Kaspar Capparoni e dalle esternazioni discutibili di Taylor Mega. Marina La Rosa è stata una delle naufraghe più chiacchierate. I modi dell’ex gieffina hanno finito per renderla poco gradita ...

Alba Parietti all’Isola dei Famosi : spunta un retroscena inaspettato : Alessia Marcuzzi parla di Alba Parietti e svela un segreto Alba Parietti è una delle novità dell’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi. Con ironia e senso critico la conduttrice, insieme ad Alda D’Eusanio, è stata la spalla perfetta di Alessia Marcuzzi lo scorso 24 gennaio con l’esordio della quattordicesima edizione del reality. La conduttrice romana sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni si è detta molto soddisfatta del ...

Isola dei Famosi - Alba Parietti infiamma il reality : "Alda D'Eusanio? Prima o poi...". Una scomoda promessa : Ad infiammare un'Isola dei Famosi partita un po' in sordina - lo share ha punito il reality di Alessia Marcuzzi, almeno alla Prima puntata su Canale 5 - ci pensa Alba Parietti, opinionista insieme ad Alda D'Eusanio. La Parietti era ospite a Tv Talk, dove ha parlato proprio del suo rapporto con Alda.

Alba Parietti : “All’Isola mi farò una canna”. La battuta a Tv Talk : Tv Talk: Alba Parietti fa una battuta sul canna-gate dell’Isola Alba Parietti è stata ospite poco fa a Tv Talk da Massimo Bernardini. E la donna, in questa circostanza, ha parlato ovviamente del suo debutto come opinionista a L’Isola dei Famosi e degli ascolti della prima puntata. Successivamente un analista è intervenuto, asserendo di essersi accorto di aver visto una particolare dovizia da parte della conduttrice nello spiegare ...

Isola dei Famosi - parla Alba Parietti : 'Perché sono in studio e cosa penso di Lorella Cuccarini' : Lei è molto appassionata di politica. 'L'altro giorno ho avuto una discussione politica con una mia amica e mi sono talmente arrabbiata che l' ho buttata fuori di casa. Il giorno dopo ci siamo ...

Isola dei Famosi - parla Alba Parietti : "Perché sono in studio e cosa penso di Lorella Cuccarini" : Alba Parietti torna all'Isola dei Famosi. Non nei panni della naufraga ma, come ormai è noto, in quelli dell'opinionista. Carattere fumantino, lingua tagliente, donna tutta d'un pezzo, ha promesso faville. E ha avvisato: io e Alda D'Eusanio «saremo le sorelline di Shining». Alba, è un'edizione tutta