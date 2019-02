Elezioni regionali in Abruzzo : chi sono i candidati : Quattro i candidati per sostituire il governatore Luciano D’Alfonso alla carica di presidente della Regione Abruzzo: in...

Elezioni Abruzzo - la sorpresa Legnini che rischia di incrinare l'asse Di Maio-Salvini : I più impauriti sono i 5 stelle. rischiano di arrivare terzi, nonostante di Maio sia ovunque in Abruzzo, anche ai piedi degli skilift di Roccaraso, mentre Salvini è appena stato a Rivisondoli, in una ...

Domenica il voto in Abruzzo : testa a testa tra Pd - M5S e centrodestra : chi sono Legnini - Marcozzi Marsilio : Marcozzi (M5S) gioca tutto sull’attacco alla precedente amministrazione, Legnini (Pd) punta sulla discontinuità col passato, e Marsilio (FdI) sulle infrastrutture

Elezioni regionali in Abruzzo - chi sono i 4 candidati alla presidenza - : In lizza Giovanni Legnini, centrosinistra,, Marco Marsilio, centrodestra,, Sara Marcozzi, M5s, e Stefano Flajani, CasaPound,. La carica è vacante dallo scorso agosto, dopo che Luciano D'Alfonso si è ...

L'Abruzzo brilla a Sanremo : cantanti - chef - parrucchieri e produttori : PESCARA. L'Abruzzo fa la sua parte al Festival di Sanremo. Tanta musica e un grande show. Fra i cantanti gara ci sono il rosetano Gianluca Ginoble de Il Volo, il vastese Ketra, Fabio Clemente nel ...

Abruzzo : Salvini - riaprire ospedali che qualcuno ha chiuso : Roma, 7 feb. (AdnKronos) - "riaprire gli ospedali che qualcuno ha chiuso, perché con la salute non si scherza. Chi sceglie il guerriero della Lega domenica fa una scelta precisa". Lo dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini, intervenendo in un comizio a Bussi sul Tirino.

Elezioni regionali Abruzzo 2019 : chi sono i candidati alla presidenza - quando e come si vota : Domenica 10 febbraio 2019 si terranno le Elezioni regionali in Abruzzo: i cittadini saranno chiamati a scegliere il presidente di Regione tra Marco Marsilio, Giovanni Legnini, Sara Marcozzi e Stefano Flajani. quando e come si vota, come funziona il sistema elettorale e quali sono stati i risultati in Abruzzo nel 2014 e nel 2018.Continua a leggere

Salvini in Abruzzo - un uovo manca il ministro : "Imbecille - mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi" : Agenzia Vista, Teramo, 03 febbraio 2019 Salvini in Abruzzo, un uovo manca il ministro: 'Imbecille, mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi' 'Imbecille, mia nonna ti avrebbe dato due schiaffi'. Cosi ...

In Abruzzo i "caschi gialli" contestano Di Maio e la politica del "no" : Deve essere stato inaspettato per Luigi Di Maio ritrovarsi contestato in terra NoTriv da chi è favorevole alle attività di ricerca ed estrazione di gas e petrolio. Questa mattina ad Ortona un gruppo di lavoratori del settore oil&gas ha manifestato fuori dal teatro Francesco Paolo Tosti, dove il vice

In Abruzzo caschi gialli contestano Di Maio e la politica del 'no' : Così, mentre Di Maio ha fatto campagna elettorale a favore della Marcozzi proponendo la sua politica dei "no" " con l'occasione il vicepremier ha mandato anche un messaggio a Matteo Salvini ribadendo ...

POLEMICHE PER ''MONTAGNA 5 STELLE'' : ''CHI HA PAGATO LA GITA DEI GRILLINI IN Abruzzo?'' : La kermesse politica organizzata a Prati di Tivo, località turistica e sciistica nel Gran Sasso teramano, ha portato sulle montagne abruzzesi una decina di deputati GRILLINI per parlare di turismo 4.

Maltempo Abruzzo : forti nevicate - oggi scuole chiuse all’Aquila : L’Aquila, dalle prime ore di oggi, è interessata da una intensa nevicata che ha indotto il sindaco Pierluigi Biondi a disporre la chiusura delle scuole. Per le successive 24/36 ore si prevedono nevicate da sparse a diffuse fino a quote di 600-800 metri. Al momento non si segnalano disagi sulle strade. L'articolo Maltempo Abruzzo: forti nevicate, oggi scuole chiuse all’Aquila sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Abruzzo : situazione in miglioramento a Chieti - le scuole riaprono domani : A seguito del miglioramento della situazione meteo, a Chieti domani riapriranno le scuole. Le strade sono pulite e si circola agevolmente. “Ieri sera i mezzi spargisale viaggiavano in citta’ come i mezzi spazzaneve. Ieri, con un’allerta meteo di Protezione Civile e Centro funzionale regionale, ho ritenuto di dover adottare un’ordinanza perche’ stamattina non sapevamo cosa avremmo trovato,” ha spiegato il ...