Sindacati in piazza | Landini guida la protesta | “Non ci fermeremo” 

Roma - Sindacati in piazza. Landini : 'Noi siamo il cambiamento' - : E ancora: "Il governo non può essere autoreferenziale, anche perché l'economia sta andando male. Apra i tavoli di trattativa" sui temi indicati nella piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil e "si ...

Roma - le voci dalla piazza dei Sindacati : “Reddito di cittadinanza? Soldi buttati. Quota 100 penalizza fasce di lavoratori” : Il ‘Reddito di Cittadinanza’ e ‘Quota100‘ sono i provvedimenti che il governo M5s-Lega ha varato per il mondo del lavoro e per i pensionamenti. Eppure dalla piazza di Roma, dove Cgil, Cisl e Uil, hanno manifestato i due provvedimenti bandiera giallo-verdi sono bocciati. Senza appello. “Non sono sufficienti per rilanciare il Paese, c’è bisogno d’investimenti e di ridurre le tasse ai lavoratori”, ...

Lavoro - Sindacati in piazza. Landini : «Governo ci ascolti» : «Il governo esca dalla realtà virtuale e si cali nel mondo reale, del Lavoro», ha chiesto Furlan dal corteo della manifestazione, sostenendo che «il governo deve cambiare la linea economica. L'Italia ...

Sindacati uniti in piazza contro il governo : “Noi siamo il cambiamento - uscite da realtà virtuale” : Cgil, Cisl e Uil si ritrovano insieme in piazza, a Roma, per protestare contro le politiche del governo e per chiedere all'esecutivo un cambio di passo. "Noi siamo il cambiamento", afferma il neo-segretario della Cgil, Maurizio Landini. Annamaria Furlan, segretaria della Cisl, chiede "ai professionisti della realtà virtuale di uscire dalla finzione: guardate queste bandiere".Continua a leggere

Sindacati in piazza - Furlan : 'Il governo cambi rotta' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sindacati in piazza - Landini : 'Non si cambia il Paese contro chi lavora' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra : Sindacati in piazza. E trovano un inedito alleato : le imprese : Cgil, Cisl e Uil, uniti, chiedono un passo indietro sulla Manovra e l'apertura di un confronto su crescita, lavoro, pensioni e fisco. Landini: 'Siamo a un passo dalla recessione'. Nel corteo anche ...

Roma - Sindacati in piazza. D’Alema : “Governo? Nazionalismo straccione” - Zingaretti : “Da M5s e Lega solo propaganda” : Migliaia di persone a Roma la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil, con lo slogan ‘Futuro al lavoro’, per sostenere le proposte unitarie su crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco e chiedere al governo di aprire un confronto di merito e cambiare la politica economica, ascoltando i sindacati. Il corteo, partito da piazza della Repubblica si è concluso a piazza San Giovanni dove sono intervenuti dal palco i segretari ...

Folla in piazza contro il governo : Sindacati e sinistra sfilano tra nuovi e vecchi leader. In migliaia contro politiche economiche : Chiederemo al governo di ascoltare le ragioni del mondo del lavoro. Quota 100 e reddito di cittadinanza vanno bene, ma non bastano. Molti lavoratori avrebbero diritto di andare in pensione e non ...

Roma - Sindacati in piazza per il lavoro - Landini : 'Il governo torni indietro o va a sbattere - noi siamo il cambiamento' : Barbagallo , Uil, : "Il governo non sia autoreferenziale, l'economia sta andando male" - "Il governo non può essere autoreferenziale, anche perché l'economia sta andando male. Apra i tavoli di ...

Lavoro - Sindacati in piazza : «Il governo esca dalla realtà virtuale» : «Il governo esca dalla realtà virtuale e si cali nel mondo reale, del Lavoro», ha chiesto Furlan dal corteo della manifestazione, sostenendo che «il governo deve cambiare la linea economica. L'Italia ...

Lavoro - Sindacati in piazza : «Il governo esca dalla realtà virtuale» : In corteo anche una delegazione di industriali di Confindustria Romagna che «contesta le politiche adottate dal governo nel decreto semplificazioni» ed in particolare lo stop alle trivelle...

Roma - imprenditori in piazza con i Sindacati : "Preoccupati allo stesso modo" : Industriali al fianco dei sindacati, alla manifestazione nazionale di Cgil Cisl e Uil perché, sottolineano, "siamo tutti insieme, siamo tutti preoccupati allo stesso modo". Confindustria Romagna ha deciso di condividere la piazza con i sindacati. Tra gli imprenditori Romagnoli è forte la preoccupazione per lo stop alle trivelle inserito dal Governo nel Dl Semplificazioni.Gli imprenditori arrivati da Ravenna per sfilare in corteo ...

Sindacati in piazza contro governo "Esca da realtà virtuale" : 'Il governo esca dalla realtà virtuale e si cali nel mondo reale, del lavoro', ha incalzato il segretario generale della Cisl, Anna Maria Furlan , 'L'unica cosa che cresce è lo spread è evidente che ...