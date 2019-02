Sanremo 2019 | poche donne in gara | Francesco Renga | La voce maschile più gradevole

Sanremo 2019 - gli ascolti tv della quarta serata : 9 - 5 milioni di telespettatori per i duetti : Gli ascolti tv della quarta serata di Sanremo si confermano in calo rispetto a quelli della passata edizione. I telespettatori sintonizzati su Raiuno quest'anno sono stati 9 milioni 552 mila, pari al 46,1% di share. Per l'appuntamento con i duetti lo scorso anno, il Festival aveva registrato una cla

La serata dei duetti, quella che secondo il direttore-dittatore-dirottatore Claudio Baglioni doveva rappresentare più di tutte l'idea del suo Sanremo è stata vista da 9,6 milioni di spettatori, pari a

LIVE Sanremo 2019 in DIRETTA : ultima serata! Ultimo e Cristicchi favoriti - Loredana Berté sogna il colpaccio. Televoto decisivo : Buonasera e bentornati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima serata Festival di Sanremo 2019. OA Sport seguirà ogni attimo della serata decisiva del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che ci aiuteranno a sapere tutto sulla caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Si assegnano il titolo e il premio della critica “Mia Martini” al termine di una serata ricca di emozioni e ...

Sanremo 2019 - la gaffe pericolosa di Bisio vietata dal regolamento : Baglioni lo gela sul palco : C'è una regola aurea per i conduttori di Sanremo che conoscono anche le pietre e che pretende l'assoluta imparzialità nei confronti dei brani e dei cantanti in gara. Claudio Bisio però non è riuscito a trattenersi dopo il duetto di Loredana Bertè e Irene Grandi. Il pubblico dell'Ariston ha molto gra

Sanremo 2019 - gli ascolti della quarta serata : con i duetti va meglio [I DATI AUDITEL] : La quarta serata del Festival di Sanremo 2019, dedicata ai duetti, ha registrato 9.552.000 spettatori con il 46,1% di share. L’anno scorso lo share era del 51,1 percento, ma guadagna comunque circa 150.000 spettatori sulla terza. L'articolo Sanremo 2019, gli ascolti della quarta serata: con i duetti va meglio [I DATI AUDITEL] proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo 2019 - la quarta serata vista da 9 milioni 552mila italiani. In calo sul 2018 : Sono stati 9 milioni 552 mila, pari al 46.1% di share, i telespettatori che hanno seguito la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata ai duetti dei 24 Big con gli ospiti che hanno reinterpretato le canzoni in gara L'anno scorso la serata duetti aveva raccolto un ascolto boom con 10 milioni 108 mila telespettatori e il 51.1% di share.

TotoSanremo 2019 : chi vincerà quest'anno? : Per le strade di Sanremo, il popolo del Festival si pronuncia. A prevalere, nei giudizi raccolti da Giulia Martini, sembrano essere Loredana Bertè e Ultimo. In attesa del responso ufficiale.

Sanremo 2019 e le donne definite sempre come mamme : Giunti alla quarta serata pensavamo che il peggio fosse passato. Abbiamo ormai capito che non possiamo aspettarci granché quest’anno dai siparietti comici e che le gaffe sono diventate le parti più interessanti delle serate, tra Virginia Raffaele che erroneamente saluta i Casamonica e Claudio Bisio che saluta agitando la mano Andrea Bocelli appena salito sul palco. E invece mancava ancora qualcosa a peggiorare un’edizione che a livello di ...

Sanremo 2019 - blitz di Striscia la notizia con Achille Lauro : davanti al Tapiro il cantante sbrocca : Achille Lauro non ha gradito la consegna del Tapiro d'oro da parte dell'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli. Il cantante in gara al Festival di Sanremo è entrato mirino del tg satirico per il suo brano Rolls Royce, accusato di essere un inno alla droga. Leggi anche: Sanremo 2019, Claud