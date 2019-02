NoiPa stipendio febbraio | la data di esigibilità della rata ordinaria sarà il 22 del mese

NoiPa cedolino febbraio 2019 : data online e accredito stipendio : NoiPa cedolino febbraio 2019: data online e accredito stipendio cedolino NoiPa febbraio 2019: data e importo Ultime notizie da NoiPa sul cedolino di febbraio 2019: uno stipendio che sarà leggermente più ricco rispetto al mese di gennaio, visto che troveranno spazio anche quegli aumenti che inizialmente erano previsti proprio sul cedolino di gennaio, determinati dalla perequazione e comunicati ufficialmente anche dalla stessa amministrazione ...

NoiPa cedolino febbraio : l'importo dello stipendio è già visibile : l'importo dello stipendio di febbraio 2019 è già consultabile dalla fine del mese di gennaio sulla piattaforma NoiPa. Effettuando l'accesso alla sezione "Consultazione pagamenti" della propria area personale, in netto anticipo rispetto al caricamento del cedolino che avverrà intorno al 15/16 febbraio 2019, è possibile visualizzare la somma di denaro che sarà esigibile alla fine di questo mese. cedolino di febbraio 2019: l'importo dello stipendio ...

NoiPa - stipendio supplenti brevi e saltuari : domani è previsto l’accredito : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha pubblicato nei giorni scorsi un messaggio in merito all’emissione speciale a favore dei supplenti brevi e saltuari. Nel comunicato ufficiale si precisava che il giorno lunedì 28 gennaio sarebbe stata la data di esigibilità per l’accreditamento dello stipendio. Sono interessati a tale disposizione i supplenti che, alla data del 18 gennaio scorso, abbiano ricevuto ...

NoiPa - stipendio Febbraio 2019 : in arrivo gli arretrati - comunicato ufficiale : Ultime notizie al 26/01 cedolino NoiPa Febbraio 2019. Buone notizie in arrivo per il personale della Pubblica Amministrazione. Sul prossimo cedolino dello stipendio di Febbraio – spiega un comunicato ufficiale NoiPa – ci saranno quegli aumenti che inizialmente erano previsti già a partire da Gennaio ma che non sono stati inclusi negli stipendi per questioni contingenti (chiusura dell’anno fiscale e calcolo dei conguagli). Vediamo, in ...

NoiPa stipendio febbraio 2019 : arretrati e perequazione sul cedolino : NoiPa stipendio febbraio 2019: arretrati e perequazione sul cedolino Nello stipendio di febbraio elaborato da NoiPa ci sarà anche l’inclusione dell’elemento perequativo, il quale, per via di questioni logistiche, non è potuto essere stato inserito nel cedolino di gennaio. L’elemento perequativo riguarda quel piccolo aumento finalizzato a mantenere l’aumento stipendiale sulla prestabilita media di 85 euro lordi. Sulla questione è intervenuta ...

NoiPa - stipendio gennaio : differenza importi - per alcuni più alto per altri più basso : Confermata data di esigibilità nella giornata del 23/01 per la mensilità di gennaio. Su NoiPa è già possibile visualizzare il pdf del cedolino, ma per alcuni docenti gli importi sono differenti: più alti o più bassi del previsto. Non si tratta però di aumento contrattuale o di trattenute o conguaglio 2019 ma di un ritardo nella conferma di somme dovute al personale della scuola con l'approvazione della Legge di bilancio 2019. Importo stipendio ...

Stipendio NoiPa gennaio 2019 : importo online - come vederlo : Stipendio NoiPa gennaio 2019: importo online, come vederlo NoiPa Stipendio gennaio online Sul portale NoiPa i dipendenti del pubblico impiego possono già visualizzare lo Stipendio relativo a gennaio 2019. D’altra parte, l’accredito dello Stipendio avverrà secondo le scadenze già indicate dalla piattaforma riservata ai lavoratori della Pubblica Amministrazione. Stipendio NoiPa: si può vedere l’importo Dunque, lo Stipendio di gennaio si può ...

NoiPa - comunicato ufficiale data esigibilità stipendio personale breve e saltuario : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha emesso un comunicato ufficiale sul proprio sito e sulla pagina Facebook, in relazione all’accreditamento degli emolumenti relativi all’emissione speciale del 13 dicembre scorso a favore del personale supplente breve e saltuario. La data di disponibilità è lunedì 24 dicembre. Ecco qui di seguito il testo del comunicato diffuso dalla piattaforma dedicata ai dipendenti della Pubblica ...

Stipendio NoiPa 12/2018 e tredicesima : cedolino pubblicato e pagamento in arrivo : Il cedolino NoiPA di dicembre 2018, con gli importi dello Stipendio e della tredicesima di quest’anno, è già pubblicato per la maggior parte degli amministrati. NoiPA, come sempre, garantisce la consultazione del cedolino qualche giorno prima dell’esigibilità. Il prossimo venerdì 14 dicembre è la data fissata per il pagamento, sia dello Stipendio che della tredicesima. cedolino NoiPA dicembre 2018 Sul portale NoiPA, il cedolino di ...