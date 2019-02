Maria De Filippi | l' incontro in Rai che irrita Milly Carlucci | lo sfregio su Ballando con

Reunion di Amici di Maria De Filippi a Sanremo con Einar - Biondo e Sergio Sylvestre in duetto su Parole nuove (video) : Tre ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi sul palco per la stessa esibizione. Einar Ortiz, in gara tra i 24 Campioni del Festival di Sanremo 2019, ha scelto di presentare Parole nuove con Biondo nella quarta serata dedicata ai duetti. Einar ha condiviso con il trapper Biondo l'esperienza nella scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi e tra i due è nata un'Amicizia proseguita anche a riflettori spenti. Da qui l'idea di coinvolgerlo ...

Maria De Filippi salvata dal bodyguard : ecco cosa è successo mentre passeggia : Maria De Filippi salvata dal suo bodyguard. Con tutto il successo derivante dai suoi numerosi programmi tv di successo, Maria De Filippi deve stare attenta all?insistenza dei fan e gira assieme...

Sanremo - Claudio Baglioni e Maria De Filippi dicono no al Festival 2020 : Lo scorso giovedì sera è avvenuta la messa in onda della terza diretta del Festival di Sanremo 2019, che ha visto la cantante Ornella Vanoni presentarsi al Teatro Ariston nelle vesti di valletta d'eccezione. Il cantante di 'Sabato pomeriggio' e direttore artistico del Festival, Claudio Baglioni, all'indomani della seconda diretta della gara sanremese, dichiarava che al momento non intenderà confermarsi al timone dell'evento musicale, per il ...

Maria De Filippi salvata dalla guardia del corpo : l'agguato - molto poco gradito - in strada : A volte il successo gioca brutti scherzi, soprattutto quando si tratta di Maria De Filippi, una delle conduttrici italiane più amate. Mentre si aggirava per le strade di Roma con il cagnolino Ugo, è ...

Maria De Filippi salvata dalla guardia del corpo : l'agguato (molto poco gradito) in strada : A volte il successo gioca brutti scherzi, soprattutto quando si tratta di Maria De Filippi, una delle conduttrici italiane più amate. Mentre si aggirava per le strade di Roma con il cagnolino Ugo, è stata raggiunta da un paparazzo insistente, ma il suo bodyguard, che non lascia mai sola, se ne è acc

Maria De Filippi protetta da un bodyguard : “Ho ricevuto delle minacce anonime” : Da qualche tempo Maria De Filippi non gira più da sola ma è sempre scortata dal suo bodyguard, che la segue come un’ombra. Una misura resasi necessaria perché, come ha svelato la conduttrice al settimanale Nuovo, ha “ricevuto minacce anonime“, soprattutto a seguito dell’introduzione del Trono Gay a Uomini e Donne, lo storico programma che conduce su Canale 5. Proprio Nuovo ha immortalato Maria mentre passeggiava per le ...

Maria De Filippi sul serale di Uomini e Donne : 'Sarà un programma senza conduzione' : Il 15 febbraio inizierà il serale di Uomini e Donne: per la prima volta, una scelta sarà trasmessa in prima serata. A scegliere sarà Teresa Langella, ancora indecisa tra Andrea ed Antonio. Su questo serale sono state pochissime le anticipazioni trapelate: Maria De Filippi, al settimanale Oggi, ha spiegato qualche dettaglio in più. Anticipazioni serale Uomini e Donne: ci saranno Gemma Galgani e De Lellis Nell’intervista rilasciata, Maria De ...

Speciale Uomini e Donne - La scelta - Maria De Filippi : "Ecco quali saranno i ruoli di Giulia De Lellis - Tina Cipollari - Gemma Galgani" : Speciale Uomini e Donne - La scelta di Teresa Langella su Canale 5 Tre appuntamenti, a partire da venerdì 15 febbraio 2019, in prima serata, su Canale 5, con Speciale Uomini e Donne - La scelta. Il dating show di Maria De Filippi svela il finale da favola dei quattro tronisti in carica, Ivan Gonzalez, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella.prosegui la letturaSpeciale Uomini e Donne - La scelta, Maria De Filippi: "Ecco quali ...

Il granitico no di Maria De Filippi al Festival di Sanremo dopo il successo del 2017 : “Mai più” : Arriva un nuovo no di Maria De Filippi al Festival di Sanremo, che ha condotto con Carlo Conti nel 2017 dopo un lunghissimo corteggiamento da parte del conduttore toscano che era poi riuscito ad averla al suo fianco per la 5 giorni al Teatro Ariston che vide il trionfo di Francesco Gabbani in Occidentali's Karma. La conduttrice di punta di Mediaset non ha mai fatto mistero della sua volontà di non rimettere piede sulle tavole del Teatro ...

Maria De Filippi salvata dal bodyguard : ecco cosa è successo : Paura per Maria De Filippi, durante una passeggiata per le strade di Roma. La signora di Canale 5 è stata all’improvviso braccata da un paparazzo mentre portava a spasso il suo cagnolino Ugo. Provvidenziale è stato l’intervento del suo bodyguard che le si è piazzato davanti, invitandola a cambiare strada. Con tutto il successo derivante dai suoi numerosi programmi tv di successo, Maria De Filippi gira sempre assieme al bodyguard. Personaggio ...

Maria De Filippi salvata dal bodyguard : ecco cosa è successo mentre passeggia : Con tutto il successo derivante dai suoi numerosi programmi tv di successo, Maria De Filippi deve stare attenta all?insistenza dei fan e gira assieme al bodyguard. La conduttrice, sempre...

Adrian - Maria De Filippi e il flop ascolti : 'Già un miracolo che...'. La 'letterina' a Pier Silvio Berlusconi : Anche Maria De Filippi avrebbe puntato tutto su Adrian , nonostante il drammatico flop degli ascolti. La regina di Mediaset e conduttrice di tre campioni dello share come Amici , Uomini e donne e C'è ...

Adrian - Maria De Filippi e il flop ascolti : "Già un miracolo che...". La "letterina" a Pier Silvio Berlusconi : Anche Maria De Filippi avrebbe puntato tutto su Adrian, nonostante il drammatico flop degli ascolti. La regina di Mediaset e conduttrice di tre campioni dello share come Amici, Uomini e donne e C'è posta per te, intervistata dal settimanale Oggi condivide la scelta di Pier Silvio Berlusconi: "Senza

C’è posta per te : chi è il super ospite di Maria De Filippi - mai visto finora in uno studio tv : Piaccia o no il genere, ‘C’è posta per te’ è un successo incredibile. Lo dicono i numeri, i dati di ascolto. La quarta puntata del programma di Maria De Filippi ha infatti raccolto davanti al piccolo schermo ben 5.735.000 spettatori pari a uno straordinario 29.1% di share battendo, ancora una volta, la concorrenza. ‘Ora o Mai più’, lo show in onda su Raiuno e condotto da Amadeus, si è fermato a 3.267.000 spettatori pari al 16.5% di share. Un ...