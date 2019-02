Il ministro dell' istruzione leghista contro i professori del sud | «Dovete impegnarvi di

Sanremo - Achille Lauro finisce nel mirino del ministro dell'Interno : 'Penoso' : Achille Lauro in gara con 'Rolls Royce' è uno dei cantanti più chiacchierati e criticati della 69' edizione del Festival di Sanremo. In una recente intervista, Matteo Salvini a poche ore dalla finale si è scagliato contro il giovane big in gara. Ai microfoni di SkyTg24, il ministro dell'Interno in merito alla canzone ha riferito testuali parole: "Penosa e pietosa. Come immagine, musica e testo". Il leader della Lega ha letteralmente criticato il ...

Diesel - ministro francese dell'economia chiede riabilitazione : Euro 6d Temp come migliori motori benzina : Second stime del ministero dell'economia il calo delle vendite del Diesel , crollate al 34% in gennaio, starebbero mettendo a rischio ben 38mila posti di lavoro, collegati direttamente alla ...

Salvini invita il ministro dell'Interno francese a Roma. La replica : «Non mi faccio convocare da nessuno» : ... di «millenaria tradizione democratica» francese, quando solo la Grecia - se vogliamo considerare l'Atene di Pericle come pallido abbozzo di democrazia - può vantare al mondo tale «tradizione». ...

Omicidio Bani - il ministro della Giustizia chiede alla Tunisia di perseguire l'assassino : Ieri il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha firmato la richiesta di perseguimento penale in Tunisia di Chaanbi Mootaz , colpevole in Appello per l'Omicidio della moglie Daniela Bani . Se ...

Salvini invita il ministro dell'Interno francese a Roma : «I rapporti possono e devono essere sviluppati» : Il vicepremier leghista invia una lettera a Castaner: «Chiederò che vengano rimandati in Italia i 15 terroristi italiani che oggi si trovano in Francia»

ministro dell'agricoltura Centinaio a Mosca dal 12 al 13 febbraio : Mosca, 8 feb., askanews, - Dal 12 al 13 febbraio si terrà la prima visita nella Federazione Russa del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo Gian Marco Centinaio. ...

Salvini a Pescara con Meloni e Berlusconi. Leader di Fi 'Il centrodestra è il futuro dell Italia'. Il ministro 'Governo non rischia' : Dallo scontro quotidiano sulla Tav alle tensioni sulla politica estera, mentre in giunta per le immunità è cominciato l'iter per la richiesta di autorizzazione a procedere sul caso Diciotti. Poi, ...

Parla il marito dell'ex ministro Kyenge candidatosi con la Lega : 'Io non la chiamo mai' : Il marito dell'ex ministro Kyenge ha deciso di raccontare tutto ai giornalisti riguardo la fine del suo matrimonio con la moglie Cecile. Dopo l'annuncio della sua candidatura nelle liste della Lega si era subito pensato che il motivo della separazione potesse essere derivato da questa scelta, invece i fatti stanno in modo diverso, la politica c'entra poco e niente. Il marito della ex ministra Parla del suo matrimonio Domenico Grispino, nel corso ...

Dal ministro-poliziotto - al sottosegretario con il mitra. Così il governo Conte cede al fascino della divisa : Il premier Giuseppe Conte, di cui è nota la volontà di tenere un basso profilo, durante la visita del 5 febbraio ha indossato divisa e cappellino dell'esercito durante la visita al contingente ...

Accordo Lega-M5S : al ministro Savona la presidenza della Consob : Il Consiglio dei Ministri ha confermato la nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob, mentre il ministero da lui finora occupato, quello degli Affari Europei, andrà ad interim al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.L'Accordo tra Lega e M5S su Savona alla ConsobI due partiti di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, hanno trovato l’Accordo per assegnare la presidenza della Consob all’attuale ministro per gli Affari Europei, ...

Il marito dell'ex ministro Kyenge - Pd - : 'Mi candido per la Lega di Salvini' : ' Ho firmato per Salvini ai banchetti della Lega, entrerò in lista alle comunali di Castelfranco Emilia , sono persone perbene quelli della Lega'. Così Domenico Grispino , marito dell'eurodeputata del ...

“Magistrati tutti di sinistra - lascino stare il ministro”. Diciotti - ai gazebo della Lega militanti salviniani all’attacco : “Prima è toccato ad Andreotti, poi a Craxi, poi a Berlusconi, ora a Salvini”. Questo il pensiero e le parole dei militanti della Lega, che tra ieri e oggi si stanno recando ai gazebo in quasi 2000 piazze italiane per raccogliere le firme a favore del ministro degli Interni nella vicenda della Diciotti e dell’autorizzazione a procedere su cui si dovrà esprimere il Senato. La paura è che “i magistrati sono tutti di sinistra e che ...