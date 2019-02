Fisco | più tasse | lavoreremo sino al 4 giugno per pagarle | un giorno in più rispetto al

Fashion Valley. Più che per il Fisco - la Svizzera vince per la logistica : Nella stanza al pianto interrato di un palazzo razionalista altrimenti nobile e bellissimo che sorge di fronte a un altro capolavoro dell’epoca, la Rai di Milano progettata da Gio Ponti, Confindustria Moda ha presentato i dati di preconsuntivo del settore per il 2018. Fra la notizia che il tessile m

Rapporto Oxfam : per curare le diseguaglianze un Fisco più equo e più pensiero - 25/01/2019 - : ... partendo dallo studio del pensiero nei diversi periodi e contesti geopolitici della storia; partendo dal ruolo giocato nella storia dalla coesistenza tra economia e pensiero; economia pubblica e ...

Nel 2019 lavoreremo un giorno in più per pagare il Fisco : Un minuto dopo si inizia a guadagnare qualcosa per la propria economia domestica . Cosa succederà nei prossimi mesi Secondo le stime la nuova Legge di Bilancio non farà che peggiorare questo quadro, ...

Debiti col Fisco : saldo e stralcio - aliquota più vantaggiosa per chi ha redditi bassi : Con il maxi emendamento alla legge di Bilancio con il quale il governo ha ottenuto l’ok della UE c’è una misura che va a completare il pacchetto Fisco inserito nel decreto fiscale. Si tratta del saldo e stralcio dei Debiti con il Fisco, misura che sarebbe dovuta entrare nel decreto fiscale insieme a rottamazione delle cartelle e cancellazione di quelle più vecchie. Il saldo e stralcio è misura che già dal nome trae spunto dalla materia ...

Fisco - a Natale è più buono : stop alle cartelle durante le feste : Una tregua, rigorosamente armata. stop alle cartelle durante le festività natalizie. L'attività di notifica di quasi tutti gli atti di Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà sospesa dal 23 dicembre ...

Fisco - pagare le tasse in ritardo costerà ancora più caro : interessi triplicati : L'Economia - va ricordato - può modificare il livello degli interessi «sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso ...

Fisco - Grande Fratello più forte : la Finanza può accedere ai conti correnti con più facilità : Alla Camera è stato approvato il decreto fiscale . Con 310, sì, 40 in meno del voto di giugno che diede il via al governo,, nel pomeriggio di ieri 13 dicembre è arrivato il via libera definitivo. Ma ...

Fisco - nella Capitale Imu-Tasi più cara : Cattive notizie per la Capitale: con una media di 2.064 euro Roma guadagna il triste primato di città capoluogo dove l'Imu-Tasi costa di più. Lo dice lo studio annuale effettuato dal Servizio ...