Domenica 10 febbraio a Roma un' aurora boreale molto particolare

Domenica in : ospiti oggi 10 febbraio in diretta da Sanremo : Domenica in: ospiti oggi 10 febbraio in diretta da Sanremo Come da tradizione, la puntata di Domenica In del 10 febbraio, andrà in onda in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Da vero e proprio dopo festival, il programma pomeridiano condotto da Mara Venier si occuperà delle curiosità e delle considerazioni che seguono, come ogni anno, il Festival della canzone italiana. Le impressioni sui presentatori, le polemiche sull’eventuale ...

Oroscopo Paolo Fox domani - Domenica 10 febbraio 2019 : Ariete - Toro - Gemelli - Cancro : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia Meteo Home Rubriche Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 10 febbraio 2019: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro Oroscopo ...

Smog Bologna : domani 10 febbraio in programma la quinta Domenica ecologica : domenica 10 febbraio nuovo appuntamento con le domeniche ecologiche nella città metropolitana di Bologna. Oltre al capoluogo e Imola sono coinvolti i Comuni dell’agglomerato di Bologna: Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena e Zola Predosa. Nei comuni di Argelato e Castel Maggiore, in considerazione della situazione provocata dall’alluvione ...

Smog Modena : domani 10 febbraio torna la Domenica ecologica : Il 10 febbraio a Modena torna la domenica ecologica con il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 8.30 alle 18.30 in tutta l’area cittadina compresa all’interno delle tangenziali, secondo le regole già in vigore durante la settimana. Nella stessa giornata, al parco Novisad è in programma il mercato “Fatto in Italia”, alla polisportiva Madonnina il mercatino del riuso e quello dei bambini; visite guidate alle Gallerie Estensi ...

Biathlon - Canmore 2019 : le sprint di oggi spostate a Domenica 10 febbraio! Il nuovo programma e gli orari - temperature a -30°! : La mossa degli organizzatori di anticipare le staffette ha pagato: le temperature polari che si registrano a Canmore, in Canada, sede della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, hanno portato allo spostamento delle sprint inizialmente previste per la serata italiana di oggi. temperature attorno ai -30°C e massima prevista di -22°C hanno costretto gli organizzatori a spostare le gare a domani. Ricordiamo che da regolamento non si può gareggiare ...

Biathlon – Ancora freddo a Canmore - le sprint posticipate da sabato 9 a Domenica 10 febbraio : Biathlon, il gelo in quel di Canmore sta rendendo difficile la disputa delle gare di Coppa del Mondo in programma Un nuovo, importante, abbassamento delle temperature (tornate sotto i -25 gradi) a Canmore ha obbligato gli organizzatori della tappa di Coppa del mondo a modificare nuovamente il programma delle gare. Le sprint che erano state programmate per sabato 9 febbraio sono state posticipate a domenica 10 febbraio: gli uomini ...

Modena. Domenica 10 febbraio torna la Domenica ecologica : Il 10 febbraio a Modena torna la domenica ecologica con il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti dalle 8.30

Milano. East Market : Domenica 17 febbraio torna il mercatino vintage : Al via domenica 17 febbraio un nuovo appuntamento con East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti,

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Domenica 10 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 10 febbraio 2019: Isaac tenta in tutti i modi di spiegare le cause che crearono la situazione di intimità tra lui e Antolina, ma Elsa non cambia la sua decisione e non intende perdonarlo… Don Anselmo è furioso per via delle chiacchiere su Don Berengario che Dolores sta diffondendo a Puente Viejo e non crede affatto che don Berengario sia veramente Armando, il marito di Magdalena… Carmelo e ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Domenica 10 febbraio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di domenica 10 febbraio 2019: Blanca chiede a Olga di restare con lei, cosa che non rende affatto felice Ursula. Diego dice addio a Blanca e lascia così Acacias. Adela parla a Simon del litigio con Elvira e gli fa capire di essere in ansia perché Elvira potrebbe svelare da un momento all’altro a chiunque che Susana è sua madre. Arrabbiato, il maggiordomo chiede ancora una volta a Elvira di lasciarli in ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di sabato 9 e Domenica 10 febbraio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 9 e domenica 10 febbraio 2019: Liam (Scott Clifton) si sente molto a suo agio a casa di Brooke (Katherine Kelly Lang); poi, però, una scenata di Justin Barber (Aaron Darnell Spears) lascia capire che per lui e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) non sarà una situazione facile da gestire… Bill Spencer (Don Diamont) continua a progettare il suo inganno alle spalle di Liam e Steffy per riavere ...

Smog Roma : il 10 febbraio la 4ª Domenica ecologica - blocco del traffico in fascia verde : Per il 10 febbraio 2019 la Sindaca di Roma Virginia Raggi, ha disposto il blocco totale della circolazione veicolare nell’ambito della quarta domenica ecologica. Inoltre, si registra una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti. L’obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della ...

Giorno del Ricordo : Domenica 10 febbraio si ricordano le vittime delle foibe e l'esodo di Istriani - Fiumani e Dalmati : In occasione di questa giornata i Comuni della città metropolitana organizzano diverse iniziative: incontri pubblici, presentazioni di libri, proiezioni di film, spettacoli teatrali. Il programma ...

Eventi culturali a Roma per venerdì 8 - sabato 9 e Domenica 10 febbraio : A loro disposizione un programma artistico e culturale di ampio respiro con visite alle mostre, incontri per bambini e adulti, spettacoli e concerti, oltre naturalmente alla possibilità di ammirare ...