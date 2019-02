Bussetti | Più fondi per la scuola al Sud? No | impegnatevi | Dopo la richiesta

Bussetti a professori e presidi del sud : 'Non servono più soldi - impegnatevi di più' : Per colmare il divario con le scuole settentrionali non servirebbero più fondi, basterebbe più impegno e lavoro da parte di dirigenti scolastici, docenti e alunni. Parola del ministro Marco Bussetti, che ha così risposto alla domanda di un giornalista sulle misure previste a supporto dell'istruzione nel meridione, durante la visita di ieri ad alcuni istituti scolastici campani. “Dovete impegnarvi forte", ha continuato Bussetti, sottolineando la ...

Boccia a Bussetti : non offenda docenti del Sud e risponda piuttosto su ritardo del tempo pieno : Le dichiarazioni del ministro Bussetti rilasciate a Caivano stanno suscitando lo sdegno unanime di docenti, sindacalisti e politici. Quanto ha detto al giornalista che lo ha intervistato tradisce la sua ‘milanesità’ e l’avversione agli usi e costumi del meridione. L’ondata di polemiche che lo sta travolgendo strabocca dal web, provocando la reazione sdegnata da parte delle opposizioni in Parlamento. Sul caso interviene ...

Luigi Di Maio sfregia il leghista Bussetti : "I meridionali lavorino di più? Una fesseria" : Si apre un nuovo casus belli tra Lega e Movimento 5 Stelle, dopo che il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti del Carroccio, in visita ad una scuola ad Afragola, nel corso di una intervista a Nano Tv di Caivano in provincia di Napoli ha detto: "Come colmare il gap tra le scuole del nord e del sud

Bussetti a insegnanti e studenti del Sud : "Fondi? No - impegnatevi di più" | Dopo la richiesta di scuse : "Frase estrapolata" : Le parole del ministro dell'Istruzione, in visita ad Afragola, in provincia di Napoli, scatenano la bufera. Di Maio: "Ha detto una fesseria, chieda scusa". Da Bussetti quindi un parziale dietrofront

Scuola - ministro Bussetti : 'Al Sud non servono più fondi - ma più impegno' : Le dichiarazioni del ministro dell'istruzione, Marco Bussetti, hanno causato la rabbia e l'indignazione di migliaia di docenti. Le frasi del ministro dell'istruzione, che ieri è stato in visita ad Afragola, comune in provincia di Napoli, sono state definite sprezzanti dagli insegnanti. Secondo quanto riportato da il quotidiano La Repubblica, Il ministro avrebbe risposto alle domande di un giornalista di Nano. TV: quest'ultimo ha chiesto al ...

