Ascolti TV | Venerdì 8 febbraio 2019 : Claudio Bisio (da Twitter SanremoRai) Ieri, Venerdì 8 febbraio 2019 , su Rai1 Sanremo Start, in onda dalle alle, ha siglato il % di share con .000 spettatori mentre la quarta puntata del Festival di Sanremo 2019 , in onda dalle alle , ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Qui gli Ascolti della prima serata, qui quelli della seconda, qui quelli della terza e qui quelli delle quarte puntate delle passate edizioni. Nel dettaglio, la ...

Ascolti TV | Venerdì 1 febbraio 2019. Al Milionario basta il 13.5% per vincere. Superbrain chiude con appena l’11.6% : Superbrain - Simona Ventura, Paola Perego, Max Giusti, Francesco Paolantoni e Nancy Brilli Su Rai1 Superbrain – Le Supermenti ha conquistato 2.558.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario ? ha raccolto davanti al video 2.960.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.731.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes – Gioco di Ombre ha ...

Ascolti tv venerdì 1 febbraio 2019 : Prime Time Su Rai 1 SuperBrain - Le supermenti, terza puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su Rai 3 Il film Stai lontana da me ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Sherlock Holmes - Gioco di ombre ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti tv venerdì 25 gennaio - nuova sfida Paola Perego vs Gerry Scotti : Nella serata di ieri si sono contesi il pubblico Superbrain e Il milionario Ecco gli Ascolti registrati dai programmi in onda in prima serata ieri, venerdì 25 gennaio 2019. Su Rai1 nuovo appuntamento con Superbrain- Le supermenti. La trasmissione condotta da Paola Perego questa settimana ha interessato 2.571.000 spettatori. Lo show ha registrato così uno […] L'articolo Ascolti tv venerdì 25 gennaio, nuova sfida Paola Perego vs Gerry Scotti ...