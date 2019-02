Viminale | Francia non vuole più migranti da Sea Watch

Viminale : "La Francia non vuole più i migranti da Sea Watch" : Secondo il Viminale La Francia non vuole più accogliere i migranti della Sea Watch 3, sbarcata nel porto di Catania il 31 gennaio scorso e finita poi sotto sequestro. Fonti del ministero dell’Interno fanno sapere che Parigi "prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici" e "appoggerà l'Italia per chiedere rimpatri più efficaci a partire dal Senegal. Ora ci si aspetta che Parigi dimostri con i fatti la buona ...

Tensione Italia-Francia. Il Viminale : "Parigi non vuole più i migranti della Sea Watch" : E' un gruppo di persone che si e' opposto a un modo di fare politica che pensava principalmente alle e'lite. Mi pare che Macron debba comprendere ciò'", dice ancora Toninelli, parlando dell'incontro ...

Sea Watch - fonti Viminale : 'La Francia non vuole più i migranti' : La Francia cambia idea: non vuole più una quota dei migranti sbarcati una settimana fa a Catania dalla nave della Ong Sea Watch 3. Lo si apprende da fonti del Viminale, cui Parigi ha fatto sapere di ...

Viminale : 'La Francia cambia idea - non vuole più i migranti da Sea Watch 3' : La Francia avrebbe cambiato idea sui migranti della Sea Watch 3 , e ora non sarebbe più disposta ad accoglierli. A farlo sapere sono fonti del Viminale, secondo cui Parigi "prenderà solo persone che ...

Sea Watch - il Viminale : “La Francia non vuole più i migranti” : Sugli immigrati della Sea Watch la Francia cambia idea, non li vuole più: Parigi ha fatto sapere al Viminale che «prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici e ha aggiunto che appoggerà l’Italia per chiedere rimpatri più efficaci in alcuni paesi africani a partire dal Senegal». Si apprende da fonti del Viminale: «...

'La Francia non vuole più i migranti della Sea Watch' - fonti Viminale - : Roma, 8 feb., askanews, - Sui migranti della Sea Watch, la Francia 'ha cambiato idea e non li vuole più': Parigi - riferiscono fonti del Ministero dell'Interno - ha fatto sapere al Viminale che '...

Caso Sea Watch - il Viminale : 'La Francia non vuole più i migranti' : Sugli immigrati della Sea Watch la Francia cambia idea , non li vuole pi : Parigi ha fatto sapere al Viminale che prender solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici e ha ...

Sea Watch - dietrofront della Francia sui migranti. Il Viminale : "Non li vogliono più" : Parigi prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione ma appoggerà l'Italia per il rimpatrio dei senegalesi irregolari

Viminale : "Dietrofront Francia su Sea Watch" : Sugli immigrati della Sea Watch la Francia cambia idea e non li vuole più. Lo rendono noto fonti del Viminale , spiegando che "Parigi ha fatto sapere al Viminale che dei migranti della Sea Watch '...

Sea Watch : Viminale - Francia non li vuole : ANSA, - ROMA, 8 FEB - Sugli immigrati della Sea Watch la Francia cambia idea, non li vuole più: Parigi ha fatto sapere al Viminale che "prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione e non ...

Sea Watch : Viminale - la Francia non prenderà più i migranti : La Francia "cambia idea" e "non vuole più" migranti della Sea Watch: è quanto si apprende da fonti del Viminale, cui Parigi ha fatto sapere di voler “prendere solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici”. La Francia - spiegano le stesse fonti - ha aggiunto che appoggerà l'Italia per chiedere rimpatri più efficaci in alcuni paesi africani a partire dal Senegal. ...

Sea Watch : Viminale - Francia non vuole più migranti : Nuova puntata dello scontro diplomatico tra Roma e Parigi. Dopo la tensione di ieri con il richiamo dell'amabasciatore per il blitz di Di Maio dai gilet gialli, il Viminale segnala che la Francia non ...

Sea Watch : Viminale - la Francia non prenderà più i migranti : La Francia "cambia idea" e "non vuole più" migranti della Sea Watch: è quanto si apprende da fonti del Viminale, cui Parigi ha fatto sapere di voler “prendere solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici”. La Francia - spiegano le stesse fonti - ha aggiunto che appoggerà l'Italia per chiedere rimpatri più efficaci in alcuni paesi africani a partire dal Senegal. ...

Sea Watch - dietrofront della Francia sui migranti. Il Viminale : "Non vogliono più i clandestini" : Parigi prenderà solo persone che hanno bisogno di protezione ma appoggerà l'Italia per il rimpatrio dei senegalesi irregolari