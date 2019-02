Samsung Galaxy S10 Lite S10e si mostra in un render nella colorazione Canary Yellow

Dall’8 febbraio il prezzo del Samsung Galaxy S9 scende a 310 euro : merito delle promozioni Tre : Ci sono novità davvero molto interessanti per tutti coloro hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S9 a condizioni economiche estremamente vantaggiose. Complice la presentazione ormai imminente del suo successore, vale a dire il Samsung Galaxy S10, a partire da oggi 8 febbraio gli utenti italiano potranno sfruttare un'offerta assai allettante, legata alla campagna Compass. A dirla tutta, nelle scorse l'operatore aveva già lanciato un video ...

Da domani grazie a Tre il Samsung Galaxy S9 a rate potrebbe costare meno di 300 euro : Venerdì 8 febbraio Tre dovrebbe dare il via ad una nuova campagna TV dedicata agli utenti che hanno deciso di acquistare il Samsung Galaxy S9 L'articolo Da domani grazie a Tre il Samsung Galaxy S9 a rate potrebbe costare meno di 300 euro proviene da TuttoAndroid.

Buonissimi riscontri per il Samsung Galaxy S8 con la terza beta Android Pie : ultime sull’uscita : Dovrebbe mancare davvero poco alla distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per il Samsung Galaxy S8 su larga scala. Impossibile prevedere una data precisa per gli utenti italiani, in primis per il pubblico che in questi due anni ha deciso di puntare sulla variante no brand e che al contempo dovrebbe godere di una corsia preferenziale al momento del rilascio del pacchetto software. Come stanno le cose oggi 7 febbraio? Giusto fare un punto ...

Samsung rilascia la terza beta di Android 9 Pie per Galaxy Note 8 e non abbandona A5 (2016) : Samsung Galaxy Note 8 si aggiorna alla terza beta di Android 9 Pie, Samsung Galaxy A5 (2016) continuerà a ricevere le patch di sicurezza ogni trimestre nonostante il compimento dei tre anni. L'articolo Samsung rilascia la terza beta di Android 9 Pie per Galaxy Note 8 e non abbandona A5 (2016) proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 Lite/S10e potrebbe chiamarsi Essential secondo Roland Quandt : secondo quanto afferma Roland Quandt la E si Galaxy S10e, il più piccolo dei prossimi flagship Samsung, starebbe per Essential. L'articolo Samsung Galaxy S10 Lite/S10e potrebbe chiamarsi Essential secondo Roland Quandt proviene da TuttoAndroid.

Ultimo atto per Android 9 Pie definitivo su Samsung Galaxy Note 8? Terza beta il 7 febbraio : Lo sviluppo della beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy Note 8 procede con il rilascio della Terza versione dell'aggiornamento sperimentale, proprio oggi 7 febbraio. Il phablet del 2017 continua a gonfie vele il suo percorso verso il rilascio definito dell'adeguamento software e lo fa con un pacchetto decisivo, molto corposo e pure correttivo di una serie di bug non certo trascurabili. Come ci comunica SamMobile, l'aggiornamento beta ora in ...

Ecco le prime specifiche tecniche di Samsung Galaxy Watch Active - AKA Galaxy Sport : Samsung Galaxy Watch Active, finora noto come Galaxy Sport, è ormai in dirittura d'arrivo, ed Ecco qui tutte le sue specifiche tecniche (seppur presunte) a confronto con il modello che andrebbe a sostituire. L'articolo Ecco le prime specifiche tecniche di Samsung Galaxy Watch Active, AKA Galaxy Sport proviene da TuttoAndroid.

Gli ultimissimi rumors sui Samsung Galaxy S10 : c’è molto in ballo : Un tourbillon di indiscrezioni arrivano sul fronte Samsung Galaxy S10, la nuova gamma dell'ormai famosa linea, in rampa di presentazione il prossimo 20 febbraio (i pre-ordini dovrebbero iniziare il giorno seguente, come specificato in questo articolo di qualche ora fa). Stando a quanto riportato da 'GSMArena.com', i dispositivi che ci accingono ad essere lanciati dovrebbero essere contraddistinti da un nuovo pannello Super AMOLED caratterizzato ...

Più di 20 falle chiuse sui Samsung Galaxy : patch febbraio 2019 : Ad appena qualche giorno di distanza rispetto all'arrivo delle patch di sicurezza 2019 riservate ai Google Pixel, anche per i Samung Galaxy emergono i dettagli relativi all'ultima misura di protezione intrapresa per tenerli al riparo dagli assalti più svariati. La 'Security Maintenance Release' con il bollettino del mese in corso risulta consultabile a questo indirizzo. Gli interventi apportati non sono pochi, esattamente come ormai avviene di ...

Samsung Galaxy S10 : le ultime indiscrezioni su display - fotocamera - colori e batteria : I modelli della gamma Samsung Galaxy S10 sono al centro di una nuova serie di indiscrezioni che provano ad anticipare alcune delle loro feature L'articolo Samsung Galaxy S10: le ultime indiscrezioni su display, fotocamera, colori e batteria proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10+ mostra il lettore di impronte nel display in nuovo foto reali : Alcune nuove immagini dal vivo di Samsung Galaxy S10+ confermano la presenza del lettore di impronte nel display e il design dello smartphone. L'articolo Samsung Galaxy S10+ mostra il lettore di impronte nel display in nuovo foto reali proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 potrebbe ricaricare le Galaxy Buds tramite la funzione PowerShare : I nuovi Samsung Galaxy S10 potrebbero essere in grado di ricaricare la batteria delle cuffie Galaxy Buds attraverso la funzione PowerShare, ossia la reverse wireless charging. L'articolo Samsung Galaxy S10 potrebbe ricaricare le Galaxy Buds tramite la funzione PowerShare proviene da TuttoAndroid.

Versione finale smartphone pieghevole Samsung : foto Galaxy F? : Ormai le parole si sprecano sul conto dello smartphone pieghevole Samsung, conosciuto anche come Galaxy F. Il sempre ben informato portale 'Let's Go Digital' ci mostra le foto di quello che dovrebbe essere il prodotto finale, anche se a noi qualche remora resta sempre (non vogliamo sbilanciarci fino a che il device non verrà effettivamente ufficializzato, cosa che accadrà il prossimo 20 febbraio, insieme ai Galaxy S10). Analizzando le ...

Date uno sguardo a Samsung Galaxy S10+ Ceramic Black : Dopo i numerosi render circolati in Rete in queste settimane, oggi tocca alla presunta versione in Ceramica di Samsung Galaxy S10 Plus. L'articolo Date uno sguardo a Samsung Galaxy S10+ Ceramic Black proviene da TuttoAndroid.