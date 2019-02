Meghan Markle copia Letizia di Spagna e incanta Ma Harry è preoccupato

Meghan Markle sta imparando delle tecniche di ipnosi in vista della nascita del primogenito : Sì, esiste "l'ipno-nascita" The post Meghan Markle sta imparando delle tecniche di ipnosi in vista della nascita del primogenito appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle bullizzata a Corte. La verità da 5 anonime migliori amiche : Non è un buon periodo per Meghan Markle . La duchessa di Sussex è bersagliata su più fronti tanto da rincorrersi rumor più o meno veritieri su quello che sta accadendo a Corte. Sarà vero l'accordo per ...

Meghan Markle : il modo in cui tiene le mani sulla pancia potrebbe avere un preciso significato per la sua gravidanza : I fan hanno notato un particolare

Meghan Markle incinta preoccupa : provata fisicamente e psicologicamente : Meghan Markle incinta di sette mesi si trova sotto un vero e proprio attacco mediatico. L’eccessivo stress e la pressione insopportabile esercitata su di lei la stanno provando fisicamente e mentalmente. Questo è quanto denunciano alla stampa americana persone vicine alla Duchessa del Sussex. Meghan infatti è continuamente criticata e sulla sua gravidanza è stato detto di tutto. Si è arrivati perfino a dire che la dolce attesa sia una ...

Meghan Markle/ Le amiche la difendono dal bullismo web : "Ha sopportato in silenzio!" e su papà Thomas dicono… : Meghan Markle è stata presa di mira dal web, spesso spietato e crudele senza una particolare ragione, le sue migliori amiche la difendono dal bullismo.

Meghan Markle si prepara al parto in casa e studia l'auto-ipnosi : Meghan Markle avrebbe deciso di partorire tra le mura domestiche, adottando la tecnica dell'auto-ipnosi o hypnobirthing come Kate prima di lei. Si tratterebbe in caso di un ritorno alla tradizione del parto casalingo per i reali: prassi interrotta da Lady Daiana prima e Kate Middelton poi, che avevano preferito dare alla luce i propri figli in ospedale.Il futuro royal baby dovrebbe dunque emettere il primo vagito a Frogmore Cottage, la residenza ...

Gli amici della Markle rompono il silenzio : «Basta bugie e cattiverie su Meghan» : «Ogni volta che mi succede qualcosa di bello lei è con me per festeggiare. Ogni volta ...

Meghan Markle darà alla luce il suo royal baby con l’hypnobirthing : ecco come funziona : Forse gemelli. Forse femminucce. Forse, forse, forse. Sulla gravidanza di Meghan Markle è trapelato di tutto e di più, ma di certo c’è ben poco. Niente di ufficiale, solo voci e dichiarazioni di ‘persone vicine alla famiglia’. Quel che è certo è che mancano tre mesi al parto, e secondo le ultime notizie la duchessa di Sussex darà alla luce il suo primogenito con il metodo dell’hypnobirthing, proprio come aveva fatto Kate ...

Meghan Markle e i piaceri proibiti della Corte inglese : Tutti hanno i loro piaceri proibiti, persino i reali inglese. A rivelarli è la stessa BBC che recentemente ha pubblicato tutti i guilty pleasure di Meghan Markle, ma anche di Kate Middleton e della ...

Cinque amiche di Meghan Markle si sono fatte intervistare per difenderla dal "bullismo globale" : "E per dire la verità sulla nostra amica"

Meghan Markle vuole partorire in casa (e sotto «auto-ipnosi») : Mancano ormai pochi mesi al nascita del baby Sussex e per Meghan Markle è ...

Meghan Markle e il divorzio da Harry : parlano in difesa le amiche : Meghan Markle incinta di sette mesi sta affrontando un momento difficile, tra le voci di divorzio da Harry e le critiche sui social. Ovviamente la Duchessa del Sussex non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla separazione del marito e nelle ultime uscite pubbliche è apparsa sorridente. Però a parlare della sua delicata situazione sono 5 amiche intime di Meghan. Lo hanno fatto attraverso un’intervista al magazine People, ...

Meghan Markle - la duchessa sarebbe antipatica : rumors su probabile divorzio dal principe Harry : Meghan Markle, divorzio da Harry e scandalo a corte: questo è il trend che va per la maggiore negli States e in Europa. Stufa di illazioni e malelingue, lei non ci avrebbe pensato su due volte e, secondo quanto dichiarato dal giornale britannico "The Sun", la duchessa del Sussex sarebbe già andata via di casa piantando in asso il marito. Tutto ciò per la gioia degli americani che, stando a quanto sostenuto da AJ Benza, conduttore e commentatore ...