huffingtonpost

: L'ex procuratrice di Aosta: 'La Franzoni? Una lucida assassina. Sembrava recitasse un copione' - HuffPostItalia : L'ex procuratrice di Aosta: 'La Franzoni? Una lucida assassina. Sembrava recitasse un copione' - PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: L'ex procuratrice di Aosta: 'La Franzoni? Una lucida assassina. Sembrava recitasse un copione' - MaxLandra : RT @51fini: L'ex procuratrice di Aosta: 'La Franzoni? Una lucida assassina. Sembrava recitasse un copione' -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Sono passati 17 anni da quando il piccolo Samuele è stato ritrovato senza vita nella sua casa a Cogne. L'omicidio, uno dei casi di cronaca nera più noti degli ultimi anni, è tornato alla ribalta delle cronache con il ritorno alla libertà di Annamaria. Maria Bonaudo, ex procuratore di, ha parlato del caso in un'intervista a La Stampa.Se la incontrassi laper strada, le direi che mi dispiace. Come procura abbiamo fatto il nostro meglio. Adesso rimane lei, con il suo passato e quello che le è rimasto sulla coscienza.Laafferma di non aver ripensamenti sul suo operato, una convinzione confermata dal fatto che il caso ha "retto" fino in Cassazione. Lei non cambia idea sul caso ed esprime il suo pensiero sulla donna.La? Una. Ha presente le interviste in televisione, dove a un certo punto ...