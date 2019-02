La proposta della Lega | tasse al 15% sugli incrementi di reddito

Superbollo auto - proposta di legge della Lega per abolirlo : ROMA - 'Abolire il Superbollo per le auto con potenze superiori ai 252 cavalli vapore'. È l'obiettivo della proposta di legge a prima firma del deputato umbro della Lega, Riccardo Augusto Marchetti. '...

Flat-tax (con sanatoria) sui redditi incrementali : la proposta di legge della Lega : Una flat tax al 15% per Irpef e Ires, ma solo sui redditi incrementali. È il cuore di una proposta di legge presentata dalla Lega alla Camera a prima firma di Alberto Gusmeroli, sulla base di un'idea elaborata con Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci. Il progetto punta a traghettare il sistema fiscale verso la tassa piatta per tutti. Si tratta di una sperimentazione per 3 anni: il 15% si applica ai redditi 'extra' rispetto all'anno ...

Il cognome della madre ai figli : la proposta del M5S : Le madri potranno dare il proprio cognome ai figli. Lo prevede il disegno di legge 'Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli', presentato lo scorso 28 gennaio al Senato dalla ...

Stop ai negozi sempre aperti le domeniche : i dettagli (e le eccezioni) della proposta di legge : Aperture dei negozi, si cambia. Dopo mesi di confronto arriva l'intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle per innestare la retromarcia rispetto alle liberalizzazioni di Monti: basta esercizi sempre aperti, senza distinzioni di domeniche e festivi, con la grande distribuzione a fare la parte del leone e i piccoli negozi a reggere a stento la concorrenza.La maggioranza gialloverde punta a "rimediare al danno" concedendo di base aperture per la ...

Eutanasia - alla Camera avviato l'iter della proposta di legge Esulta M5S : È stata avviata oggi alla Camera dei deputati la discussione generale sulla proposta di legge di iniziativa popolare in tema di rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell'Eutanasia. ...

Elezioni 2019 - la proposta socio-culturale del programma elettorale della "Sinistra per Pietra Ligure" : Parallelamente, si promuoveranno eventi, conferenze, spettacoli dedicati sia alla conoscenza delle altre culture, sia di quella italiana, nelle sue diverse declinazioni regionali, per dare vita ad ...

proposta di matrimonio all’aeroporto di Catania - il retroscena : “È colpa della suocera se lei gli ha detto di no” : L’ha aspettata agli arrivi dell’aeroporto di Catania, in Sicilia, con un mazzo di fiori, l’anello e un palloncino a forma di cuore con la scritta: “Mi vuoi sposare?”. Ma, quando lui le ha fatto la fatidica Proposta, lei ha risposto un secco “no” e se ne è andata via infastidita, sotto gli occhi basiti dei presenti. Ora, proprio alcune di queste persone che hanno assistito alla scena hanno raccontato alcuni ...

James McVey dei The Vamps si sposa : la foto della proposta di matrimonio alla fidanzata Kirstie Brittain : <3 The post James McVey dei The Vamps si sposa: la foto della proposta di matrimonio alla fidanzata Kirstie Brittain appeared first on News Mtv Italia.

Brexit - la Merkel corre in soccorso della May : "C'è ancora tempo - faccia un'altra proposta" : Dopo la bocciatura dell'accordo negoziato con l'Unione europea, oggi il parlamento di Westminster vota la sfiducia alla premier britannica Theresa May. Merkel: "Cerchiamo di trovare una soluzione ordinata, ma siamo pronti a tutto".

Eurodeputato boccia proposta di rinvio della Brexit dopo maggio - : "Si sentono proposte per posticipare la Brexit, ma se la rimandiamo oltre la data delle elezioni europee aumenterà solo l'incertezza nella nostra comunità ed economia", ha detto Verhofstadt, che ha ...

Brexit - Merkel corre in soccorso della May : "C'è ancora tempo - faccia un'altra proposta" : Dopo la bocciatura dell'accordo negoziato con l'Unione europea, oggi il parlamento di Westminster vota la sfiducia alla premier britannica Theresa May. Merkel: "Cerchiamo di trovare una soluzione ordinata, ma siamo pronti a tutto".

“Tutela e valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio storico - archeologico - paesaggistico - ambientale” : domani la presentazione della proposta di Legge : Individuare un reale percorso di recupero dei più importanti e pregevoli siti minerari post industriali esistenti nel territorio nazionale con l’obiettivo di censire il patrimonio attraverso la redazione di un apposito albo; stabilire un ordine di interventi strutturali per il recupero e la trasformazione in aree fruibili dei siti recuperabili, stipulando, laddove possibile, apposite convenzioni con gli enti proprietari; promuovere, a livello ...

proposta di lavoro oltre i limiti della propaganda sull'immigrazione : ... cosa ancor più grave, non denunciano, spesso perché non possono, con la conseguenza che si crea un'economia parallela, invisibile alle autorità di controllo, dove il profitto si genera schiacciando ...

Cosa sappiamo della proposta M5s sulla depenalizzazione della cannabis : (foto: Ezra Fieser/Bloomberg) Il senatore del Movimento 5 stelle Matteo Mantero ha presentato un disegno di legge per depenalizzare la coltivazione, in proprio o in forma associata, di cannabis. La proposta prevede anche di alzare i limiti di Thc – la sostanza psicotropa che è il principale principio attivo della canapa, nonché quello con valore legale per stabilire la legittimità della commercializzazione – per la cannabis legale (da 0,2% a ...