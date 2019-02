Foggia Far West | colpito un gruppo di pericolosi criminali in ascesa

Foggia - nel 2019 una bomba ogni 4 giorni : così i clan ci riprovano dopo gli arresti. “Vogliono far paura - ma ora è diverso” : Foggia ha tremato sette volte in un mese, un attentato ogni 4 giorni o poco più. La criminalità organizzata ha aperto una nuova stagione delle bombe dopo gli arresti che a fine novembre hanno portato in carcere i vertici dei clan della Società Foggiana. L’ultimo ordigno, nella notte tra martedì e mercoledì, è stato piazzato davanti al punto vendita Euronics nella zona del Villaggio Artigiani: saracinesche divelte, infissi danneggiati e un ...