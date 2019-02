“Padre Dall’Oglio è vivo” | secondo il “Times” è oggetto di una trattativa tra lo Stato

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 febbraio 2019) “Paolo Dall’Oglio è vivo ed èdi unadell’Isis per evitare la sconfitta finale”. A sostenerlo è il giornale inglese Times che cita fonti curde.la ricostruzione del quotidiano londinese il prete gesuita, rapito in Siria nel 2013, è al centro di un negoziato insieme al giornalista britannico John Cantlie e a un’infermiera della Croce Rossa della Nuova Zelanda. Loislamico,le fonti del Times, sta cercando un accordo con le forze curdo-arabe (sostenute dagli Stati Uniti), chiedendo un passaggio sicuro in cambio della liberazione degli ostaggi. Si tratta degli ultimi territori sotto il controllo dell’Isis. “Sarebbe una bellissima notizia se risultasse vera”, commenta il cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico a Damasco, parlando all’AdnKronos. “Ci speriamo tutti, ora aspettiamo”, ...