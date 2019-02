La fusione dei ghiacci polari e il futuro dei mari

La Commissione UE blocca la fusione dei colossi Siemens e Alstom : La Commissione Ue ha bloccato il progetto di fusione tra la francese Alstom e la tedesca Siemens, perché 'avrebbe influenzato la concorrenza nei mercati dei sistemi di segnalamento ferroviario e dei ...

Telemedicina tra confusione e ritardi. Fascicolo elettronico? In 14 regioni. E l’80% dei referti viene ritirato di persona : Nella lista dei buoni propositi per l’anno nuovo l’Italia dovrà mettere la Telemedicina. La diffusione dei servizi di assistenza sanitaria tramite il ricorso a tecnologie innovative è ancora scarsa e disomogenea sul territorio nazionale. Ma soprattutto, le linee di indirizzo per l’istituzione e l’implementazione della sanità digitale, del 2014, sono già datate ancora prima che il sistema sia entrato pienamente a regime. A denunciarlo è Sergio ...

Professioni sanitarie - il nuovo ordine dei fisici mi ha risposto. Ma fa ancora più confusione : Ricordate la vicenda dell’obbligo di iscrizione all’ordine dei fisici? Pochi giorni dopo la pubblicazione del post ho ricevuto una “nota di chiarimento” della Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, che potete leggere a questi link: pagina 1, pagina 2. Il “chiarimento” è anche completo di un elenco di mie presunte “false dichiarazioni”, che esamineremo: a mio parere però è la parte di chiarimento quella più ...

Siemens-Alstom - perché la Ue blocca ancora fusione dei giganti dei treni : Da sinistra Joe Kaeser, ad di Siemens, e Henri Poupart-Lafarge, ad di Alstom, presentano l’integrazione tra le due aziende (Christophe Morin/Bloomberg/Getty Images) È una fusione sempre più complicata da realizzare quella tra il colosso ferroviario francese Alstom e la parte che si occupa di mobilità del gruppo tedesco Siemens. L’Antitrust europeo ha deciso di dare parere negativo all’operazione perché non ci sono sufficienti garanzie per ...

La diffusione dei risultati delle elezioni nella Repubblica Democratica del Congo è stata posticipata di una settimana : La pubblicazione dei risultati delle elezioni nella Repubblica Democratica del Congo è stata posticipata di una settimana, scrive AFP. In Repubblica Democratica del Congo si è votato il 30 dicembre, in quello che si spera possa essere il primo democratico passaggio di

Giachetti - Ascani - la confusione dei renziani e le tante domande. Ma la risposta è una sola : Renzi se ne va : Cosa sarà di Matteo Renzi è facile da dire, nel senso che è già scritto. Farà il suo partito e si presenterà alle Europee. Glielo impone il suo carattere, glielo impone la necessità di non sbiadire lentamente (lentamente muore, per dirla in poesia), probabilmente glielo impone la sua stessa brillantezza, che nessuno - nemmeno gli avversari - può negargli.Tra l'altro, è da registrare ...

Al via i test esercitativi per la diffusione dei messaggi di allerta in caso di tsunami : Questo tipo di test esercitativo viene effettuato regolarmente da tutti i Centri d'allerta tsunami nel mondo, con la finalità di individuare e risolvere eventuali problemi tecnici ed organizzativi ...