Ermal Meta e Fabrizio Moro | a un anno dal loro Sanremo i fan li celebrano così

Ermal Meta : padre - fidanzata e storia. La carriera del cantante : Ermal Meta: padre, fidanzata e storia. La carriera del cantante carriera e biografia Ermal Meta Rivelazione di Sanremo 2017 con Vietato morire, brano che l’ha portato a classificarsi al terzo posto vincendo anche il Premio della Critica, Ermal Meta è uno degli artisti più in vista del momento. Ermal Meta: l’infanzia difficile Ermal Meta è nato il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania. Il suo nome in albanese significa “vento di montagna” e, ...

Il tour teatrale di Ermal Meta arriva a Tirana - con Gnu Quartet a marzo : Ermal Meta a Tirana: l'artista tornerà in Albania con Gnu Quartet per la tournée teatrale iniziata lo scorso 30 gennaio da Nizza Monferrato con un doppio evento sold out. Il tour teatrale di Ermal Meta è proseguito verso il Teatro degli Arcimboldi di Milano (noi di OM eravamo presenti e vi abbiamo raccontato il concerto qui), per poi far tappa a Napoli il 4 febbraio e a Pescara il 5 febbraio. Oggi, sui social, Ermal Meta ha comunicato ai ...

Sanremo 2019. L’albo d’oro. Da Nilla Pizzi a Ermal Meta e Fabrizio Moro : ecco tutti i podi del Festival : Nilla Pizzi con “Grazie dei fiori” fu la prima trionfatrice del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Sul palco prima del Salone delle Feste del Casinò e successivamente del Teatro Ariston si sono consumate gioie, tragedie, sorprese e il momento della comunicazione del vincitore della kermesse canora sanremese è uno dei più attesi dell’anno per gli appassionati italiani di musica. Non sempre vincere Sanremo fa rima con ...

Ermal Meta - è polemica dopo un tweet del cantante : i fan non ci stanno : polemica su Ermal Meta per un tweet di troppo Ermal Meta non è solo un valido cantautore ma è anche un artista dal grande temperamento e che ha sempre dimostrato di essere onesto. Ad Amici di Maria De Filippi ad esempio ha sempre espresso i suoi giudizi con assoluto rigore senza edulcorare la realtà e […] L'articolo Ermal Meta, è polemica dopo un tweet del cantante: i fan non ci stanno proviene da Gossip e Tv.

Il concerto glitterato di Ermal Meta con Gnu Quartet - canzoni svestite a festa per il trionfo della musica nella sua purezza : L'annuncio del tour teatrale di Ermal Meta con Gnu Quartet è stata una vera sorpresa, a tratti anche uno shock forse, perché non sapevamo cosa aspettarci da quei successi di Ermal riarrangiati in chiave Gnu Quartet. Hanno messo mano ad un repertorio di 30 canzoni, aggiunto qualche cover e brani de La Fame di Camilla per uno spettacolo di due ore piene che è un viaggio nella vita, non solo nel percorso artistico, di Ermal Meta. Si alterna tra ...

Fedez in classifica Fimi debutta in vetta con Paranoia Airlines - bene anche Ermal Meta : Fedez in classifica Fimi debutta in prima posizione con il suo ultimo album, Paranoia Airlines, con il quale è tornato sul mercato discografico dopo il progetto congiunto con J-Ax che ha concluso con il concerto allo Stadio San Siro il 1° giugno scorso. Il disco è arrivato sul mercato a cominciare dal 25 gennaio ma sono stati i singoli ad anticipare il suo ritorno in musica con Prima di ogni cosa che ha raggiunto le radio il 2 novembre ...

Ermal Meta a Sanremo 2019 con Simone Cristicchi - i dettagli del duetto : “Non l’avrei fatto per molti” : A un anno dalla vittoria in Non mi avete fatto niente, Ermal Meta a Sanremo 2019 con Simone Cristicchi restituisce il favore all'amico e collega nella serata dei duetti, nella quale approderà sul palco del Teatro Ariston per supportare l'artista in gara con Abbi cura di me. Sentito da Vanity Fair a qualche giorno dal rilascio del cofanetto che contiene il concerto al Mediolanum Forum di Assago del 28 aprile 2018, Ermal Meta ha ribadito la ...

Ermal Meta : ecco le date dell’instore tour di “Non abbiamo armi – Il Concerto” : Segnati quella più vicina ;) The post Ermal Meta: ecco le date dell’instore tour di “Non abbiamo armi – Il Concerto” appeared first on News Mtv Italia.

Tutti i duetti del Festival di Sanremo 2019 e gli ospiti dell’8 febbraio - da Morgan a Ermal Meta e Fabrizio Moro : Sono stati annunciati Tutti i duetti del Festival di Sanremo 2019 ad eccezione di uno: quello de Il Volo. Il trio pop lirico ha presentato alla stampa italiana il nuovo disco di inediti, Musica, anticipato dal singolo sanremese Musica che resta ma non ha ancora comunicato il nome dell'ospite/degli ospiti sul palco nella serata di venerdì 8 febbraio. A Sanremo infatti, anche quest'anno, è confermato il duetto con ospite. I 24 Campioni in gara ...

Annunciato l’instore tour di Ermal Meta per Non abbiamo armi – Il Concerto : tutti gli eventi firma copie : L'instore tour di Ermal Meta per Non abbiamo armi - Il Concerto inizia dal 3 febbraio e raggiungerà alcuni centri commerciali sparsi in tutta Italia. L'artista di Fier è così pronto a incontrare i fan in una serie di eventi firma copie che inizieranno dal 3 febbraio presso il Parco Commerciale Auchan Giugliano in Campania, per continuare a Megalò il 6 febbraio, quindi Ravenna, Roncadelle e Torino. Ermal Meta presenterà il cofanetto nel ...

Ermal Meta : «Ci sarà sempre da rischiare - per il gusto della felicità» : Ermal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta liveErmal Meta aveva detto «mi fermo». Dopo il Festival di Sanremo vinto l’anno scorso in coppia con Fabrizio Moro, un Eurovision e più di trenta date di tour estivo, ...

Ermal Meta - è uscito 'Non abbiamo armi il concerto' : E tra pochissimi giorni Ermal partirà in tour con lo GnuQuartet per mettere in scena spettacoli unici e irripetibili nei più bei teatri d'Italia, prima di tornare per una grande festa in musica il 20 ...

Gnuquartet - al via mercoledi il tour teatrale con Ermal Meta : Roma, 28 gen. , askanews, - Dopo l'impegno che lo ha visto protagonista negli ultimi mesi dell'anno al fianco di Neri Marcorè nello spettacolo di successo Come una specie di sorriso - Omaggio a ...

Esce Non Abbiamo Armi – Il Concerto - il cofanetto di Ermal Meta per rivivere le emozioni del Forum di Assago : Da oggi è disponibile nei negozi e in digitale Non Abbiamo Armi - Il Concerto, il cofanetto di Ermal Meta dedicato al suo primo Concerto al Medioalnum Forum di Assago (Milano) del 28 aprile 2018. Il cofanetto è disponibile in due versioni: la versione standard e la versione deluxe. La versione standard contiene 2CD live del Concerto al Forum di Assago con l'aggiungo di due inediti, Ercole e Un'Altra Volta da Rischiare feat. J-Ax; la versione ...