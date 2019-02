Ecco l’Italia che in un anno guadagna meno del reddito di cittadinanza : (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Al Sud ci sono lavoratori che guadagnano meno di quanto prenderebbero con il reddito di cittadinanza? La risposta è sì, anche se meno di quel 45% indicato dal presidente dell’Inps Tito Boeri in audizione al Senato. O almeno, questo quanto risulta a Wired proprio da un esame dei dati dello stesso Istat. Beninteso, non si tratta qui di capire gli effetti più o meno positivi del reddito di cittadinanza. Ma di ...

Apple sta iniziando a vendere iPhone usati anche in Italia. Ecco tutti i dettagli : In diverse parti del mondo, infatti, si tratta di una pratica consolidata ed adottata da tempo. Da poco, però, è disponibile una nuova sezione sul sito italiano ufficiale dell'azienda nella quale è ...

Qualificazioni Mondiali Basket – Coach Sacchetti ha sciolto gli ultimi dubbi : Ecco i convocati dell’Italia per Ungheria e Lituania : Coach Meo Sacchetti ha scelto i 16 convocati per la doppia sfida contro Ungheria e Lituania, utile per le Qualificazioni ai Mondiali di Basket E’ il momento dei verdetti. Gli Azzurri del CT Meo Sacchetti sono a una vittoria dalla qualificazione matematica al Mondiale che si disputerà in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. A Varese il 22 febbraio contro l’Ungheria (ore 20.15, diretta Sky Sport HD) il primo dei due match ball per ...

Crescita Pil - la Commissione Ue ammazza l'Italia : 'Ecco il vero dato per il 2019' - un taglio drastico : Italia in recessione, oltre ogni peggiore previsione: la Commissione Ue si appresterebbe a rivedere le stime di Crescita del nostro Paese per il 2019, con un drastico taglio rispetto alla previsione ...

Crescita Pil - la Commissione Ue ammazza l'Italia : "Ecco il vero dato per il 2019" - un taglio drastico : Italia in recessione, oltre ogni peggiore previsione: la Commissione Ue si appresterebbe a rivedere le stime di Crescita del nostro Paese per il 2019, con un drastico taglio rispetto alla previsione sul Pil di novembre. Dalla Crescita dell'1,2% prevista dalla Commissione e dall'1% previsto dal gover

Samsung Galaxy S10 : prezzo e uscita in Italia - Ecco le versioni ufficiali : Samsung Galaxy S10: prezzo e uscita in Italia, ecco le versioni ufficiali Data uscita Samsung Galaxy S10 Il nuovo top di gamma Samsung il Galaxy S10 verrà presentato il 20 febbraio nel corso di un evento organizzato dalla casa sudcoreana a San Francisco. Per l’arrivo sul mercato, invece, bisognerà aspettare almeno la prima settimana di marzo. Nel frattempo, continuano a trapelare delle indiscrezioni sul prezzo del nuovo attesissimo ...

Coppa Italia : Lazio-Milan anticipa. Serie A - Ecco le modifiche : ufficiale: si giocheranno martedì 26 febbraio e mercoledì 27 le semifinali di andata della Coppa Italia tra Lazio e Milan, ore 21, diretta tv su Raiuno, e tra Fiorentina e Atalanta, stessa ora, ancora ...

Luigi Di Maio contro Fabio Fazio : "Taglio allo stipendio - Ecco quando". Lascerà davvero l'Italia? : Al fuoco di fila grillino contro gli stipendi di Fabio Fazio e Bruno Vespa si è aggiunto anche il vicepremier Luigi Di Maio, che da Pomigliano d'Arco ha attaccato ancora una volta i due conduttori: "È finita l'epoca in cui in questo Paese si può guadagnare nella tv di Stato 3-3,5 milioni all'anno. C

Luigi Di Maio contro Fabio Fazio : 'Taglio allo stipendio - Ecco quando'. Lascerà davvero l'Italia? : Al fuoco di fila grillino contro gli stipendi di Fabio Fazio e Bruno Vespa si è aggiunto anche il vicepremier Luigi Di Maio, che da Pomigliano d'Arco ha attaccato ancora una volta i due conduttori: 'È ...

Coppa Italia – Annunciate le date delle semifinali : Ecco quando si giocheranno Lazio-Milan e Fiorentina-Atalanta : Annunciate le date delle semifinali di Coppa Italia: ecco quando si giocheranno le sfide Lazio-Milan e Fiorentina-Atalanta Sono state Annunciate le date delle semifinali di andata della Coppa Italia 2018/2019. Lazio-Milan si disputerà martedì 26 febbraio alle ore 21.00 (Rai Uno), mentre Fiorentina-Atalanta si giocherà mercoledì 27 febbraio sempre alle ore 21.00 (Rai Uno). (Red-Spr/AdnKronos)L'articolo Coppa Italia – Annunciate le ...

Hyperloop in Italia : "Palermo-Catania in soli 10 minuti". Ecco la sparata del M5s nella regione più disastrata : ' Hyperloop sta lavorando allo studio di un treno supertecnologico capace di coprire la tratta Catania-Palermo in poco più di dieci minuti '. Non è la fantasia di uno sceneggiatore con tanta ...

Giovinco e gli altri : Ecco i giocatori italiani più pagati - : Ha fatto scalpore pochi giorni da il trasferimento di Sebastian Giovinco , già il giocatore più pagato della Major League nordamericana, dal Toronto all' Al-Hilal , il club più blasonato dell'Arabia ...

Rischio salmonella in ospedale - controlli su 4 ospedali in Italia - Ecco dove : ... ritiro immediato, marca e lotti Pillole contraccettive ritirate dal mercato, Rischio di gravidanza indesiderata, marca e lotti Farmaci e doping, come influenzano lo sport Allerta farmaci: 200 ...

Futuro in Italia per Balotelli - Super Mario svela : “Ecco dove vorrei finire la mia carriera” : Intervistato nel corso della trasmissione ‘Quelli che il Calcio’, l’attaccante Italiano ha rivelato la formazione in cui vorrebbe chiudere la carriera Mario Balotelli ha appena iniziato un nuovo capitolo della sua carriera con il Marsiglia, ma pensa già a quella che sarà la sua ultima squadra. Lapresse L’attaccante Italiano infatti, intervistato nel corso della trasmissione ‘Quelli che il Calcio‘ in onda ...