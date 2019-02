optimaitalia

: Diffamato il #TonnoAuriga convertito a spugna e fibra: precisazioni sul filmato virale - GioPao9 : Diffamato il #TonnoAuriga convertito a spugna e fibra: precisazioni sul filmato virale - OptiMagazine : Diffamato il Tonno Auriga convertito a spugna e fibra: precisazioni sul filmato virale -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)Da alcune ore a questa parte si parla come se non ci fosse un domani del, protagonista di un video amatoriale in cui un signore prova a dimostrare che ci si ritrovi al cospetto di un prodotto di scarsa qualità. Le immagini in questione, diventate virali soprattutto oggi 7 febbraio, evidenziano che, estraendo la confezione didalla scatola e posizionando il contenuto a contatto con l'acqua, si ottenga un risultato finale a dir poco preoccupante per la nostra salute.La tesi è molto semplice, un po' come avvenuto qualche giorno fa con ilAngelmo (qui trovate l'approfondimento che abbiamo dedicato alla vicenda), affermando che il miscuglio ci conduca dritti ad un'autentica. O se vogliamo ad un insieme di fibre. Allarmismo immediato sui social per tutti coloro che hanno deciso di puntare sul, ma anche la necessità di fornire a tutti alcune ...