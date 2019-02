Cancro all' utero | crolla copertura sul papilloma virus ' Colpa delle campagne No Vax'

Cancro all'utero 'colpa dei no-vax'/ Vaccino per il Papilloma Virus in picchiata : allarme dell'Oms : Il Cancro all'utero è "colpa dei no-vax". L'allarme lanciato dopo che il Vaccino per il Papilloma Virus è sceso vertiginosamente

Oroscopo dall'11 al 17 febbraio : il Cancro deve fare più sport - Bilancia con poche novità : Per la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 febbraio, l'Oroscopo prevede situazioni molto diverse diverse per i dodici segni zodiacali. Vediamo le previsioni nel dettaglio. Ariete, Toro, Gemelli Ariete: non vivrete un periodo semplice e neanche fortunato, ma avete dalla vostra parte una forza di volontà non comune che molto spesso vi ha tirato fuori dai guai. Dunque dovete tenere duro e guardare avanti. Toro: siete persone abituate a ...

Muore per un Cancro all’esofago a 35 anni. La sorella : “Per i medici era solo ansia” : Lo scorso settembre Ryan Greenan, 35enne di Edimburgo, in Scozia, era andato dal medico perché da qualche tempo provava dolore ogni volta che deglutiva, sia quando mangiava che quando beveva. Dopo averlo visitato, il suo medico gli disse che si trattava solo di ansia e di alcuni problemi di reflusso, senza prescrivergli però esami più approfonditi. Nel dicembre scorso però, l’uomo si è sentito male ed è stato ricoverato d’urgenza in ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 febbraio : ottime notizie per il Cancro - Bilancia serena : La seconda settimana di febbraio preannuncia novità in amore per il Capricorno e ottime notizie per Pesci. Ma scopriamo le previsioni degli astri della settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 febbraio per tutti i dodici segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: lunedì 11 potrebbe esserci qualche inconveniente: qualcosa sul lavoro potrebbe non andare per come vorreste, ma non è il caso di allarmarsi troppo. La situazione potrebbe poi ...

Canada - rapporti in ospedale tra dottoressa e paziente malato di Cancro : radiata dall'albo : Avrebbe approfittato dello stato di debolezza fisica e della fragilità psicologica di un suo paziente ammalato di tumore per intrattenere una relazione con lui. Questa, in sostanza, sarebbe stata la colpa della dottoressa Theepa Sundaralingam, trentasettenne canadese radiata di recente dall'albo dopo un procedimento giudiziario a suo carico. La vicenda si è consumata a Toronto dove, dopo aver diagnosticato un tumore ad un paziente, la donna ...

La battaglia di Lorenzo - 34enne medico malato di Cancro : 500mila euro per curarsi all’estero : La richiesta di aiuto lanciata da Lorenzo Farinelli, 34enne medico di Ancona che da otto mesi combatte contro un forma di cancro che si è rivelata terribile. L'unica speranza è una cura sperimentale ma servono molti soldi e gli amici hanno avviato una raccolta fondi: "Io spero sia possibile curarmi in Italia così i fondi che raccoglieremo saranno devoluti alla ricerca"Continua a leggere