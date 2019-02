Bere l' acqua del rubinetto fa venire i calcoli?

Ong - Nordio sta con Salvini : 'La Francia si è fatta il bidet e ci fare Bere l'acqua' : Fa molto discutere la politica messa in atto da Matteo Salvini sull'immigrazione. Il ministro dell'Interno ha più volte sottolineato come i porti italiani restino chiusi per le Ong. Una presa di posizione che sembra irremovibile, alla luce del fatto che il leader della Lega resta convinto di due temi: dietro apparenti onlus si nascondono interessi personali di qualcuno che ha contatti con i trafficanti di migranti e che, al momento, l'Italia ha ...

La tecnologia che ti dice se l'acqua si può Bere - senza toccarla : Las Vegas , askanews, - Un tocco per capire se l'acqua che stiamo per bere è sicura, grazie a questo piccolo dispositivo che si chiama "Lishtot", in ebraico significa "bere", in grado di rilevare la ...

Detersivo al posto dell’acqua : 28enne entra in un bar per Bere ma gli viene servito del brillantante. E’ gravissimo : Un bicchiere d’acqua che gli serviva per prendere una compressa di medicinale. Per questo un uomo di 28 anni è entrato in un bar di Castrignano del Capo (Lecce) solo al posto dell’acqua gli è stato servito del brillantante per lavastoviglie. Ora il ragazzo si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata nel reparto di rianimazione e le sue condizioni sono gravissime. I sanitari hanno dovuto asportargli parte dello stomaco a ...

Bere acqua al mattino fa bene - ma evita quella lasciata sul comodino : ecco perché : Bere molta acqua, che è la risorsa più preziosa della vita, fa bene. È indispensabile per il mantenimento e la promozione della salute e del benessere. Non a caso gli esperti consigliano che, mediamente, le persone dovrebbero assumere ogni giorno, anche attraverso i cibi, circa 2,5 litri di acqua. Essere bene idratati, infatti, ha molti vantaggi e aiuta anche a controllare la quantità di calorie che ingeriamo e di conseguenza il peso. Ci hanno ...

Natale : Bere acqua prima dei pasti aiuta a non prendere peso : Se è vero che a Natale a tavola ci concediamo più di qualche eccezione, il rischio che pranzi e cene si trasformino in vere e proprie scorpacciate è più che concreto. Ben un esperto su 4 (24%) tra nutrizionisti, medici e psicologi afferma che si possono facilmente accumulare in media due chili e, nella peggiore delle ipotesi, arrivare a pesare fino a 5 chili in più al termine delle festività (18%). Il 55% degli italiani mangia per lo più per ...