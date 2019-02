Alessandra Amoroso | più che «Amici» | sogna un figlio col suo Stefano

vanityfair

: Stasera voglio vedere Baglioni cantare e ballare Vivere A Colori di Alessandra Amoroso. #Sanremo2019 - trash_italiano : Stasera voglio vedere Baglioni cantare e ballare Vivere A Colori di Alessandra Amoroso. #Sanremo2019 - IlContiAndrea : Ecco gli ospiti di domani sera: Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Raf e Umberto Tozzi, Fabio Rovazzi, Serena… - tvsorrisi : Quando si esibisce Alessandra Amoroso? E tutti gli altri ospiti? Ecco la risposta alle vostre domande #Sanremo2019 -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)al Wired Next Festal Wired Next Festal Wired Next Festal Wired Next Festal Wired Next Festal Wired Next Festal Wired Next Festal Wired Next Festal Wired Next Festal Wired Next Festal Wired Next Festal Wired Next Festil palco dell’Ariston lo conosce bene. Ci è salita nel 2010, per duettare con Valerio Scanu, poi ancora nel 2012, per esibirsi al fianco di Emma Marrone. Stavolta, però, Sanremo avrà un sapore diverso per la cantante salentina, attesa ospite della terza serata: alle soglie dei 33 anni, infatti, sembra aver trovato l’equilibrio giusto per pensare di mettere su famiglia: «Voglio diventare mamma e dedicarmi a mioin tutto e per ...