Acilia | si consegnano i due ragazzi che hanno ferito irreversibilmente Manuel Bortuzzo

(Di giovedì 7 febbraio 2019) La polizia di Roma ha fermato due giovani per il tentato omicidio di. I due corrispondono ai nomi di Lorenzo Marinelli, 24 anni, e Daniel Bozzano 25. i due uomini si sono costituiti nella giornata di ieri e sono ora accusati di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione per futili motivi e per porto d’armi abusivo.Infatti, proprio ieri era stata trovata la pistola, una calibro 38 che, essendo un’arma piccola, viene spesso utilizzata da chi non vuole lasciare danni evidenti. L’arma è stata ritrovata in un prato ad, nel quadrante sud di Roma, a pochi metri di distanza dal luogo dell’agguato. È stato proprio il ritrovamento della pistola a spingere i due, nella serata di mercoledì 6 febbraio, a costituirsi....