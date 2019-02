Meteo Roma del 06-02-2019 ore 06 | 03

Meteo Roma del 06-02-2019 ore 06 : 02 : Meteo bene ritrovati in ascolto da Francesco Vitale le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all’insegna del bel tempo con sole prevalente sia in pianura che in montagna c’è qualche foschia o banco di nebbia lungo il corso del fiume Po è il primo mattino e durante le ore notturne Tuttavia durante le ore centrali della giornata al centro tempo stabile per tutto l’arco della giornata con nubi sparse in ...

Meteo Roma - torna a splendere il sole e la temperatura sale a +16°C : il Tevere è ancora ingrossato - ma sarà una settimana stupenda [FOTO] : 1/10 ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per la piena del fiume Reno : “Per la giornata di martedì 5 febbraio non sono previste condizioni Meteorologiche significative ai fini del sistema di Allertamento. L’Allerta Gialla si riferisce alle criticità idrauliche e idrogeologiche in corso sul territorio regionale“: lo rende noto la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna. “L’Allerta gialla sulla macroarea D è riferita ad un protrarsi della piena del fiume Reno nelle sezioni ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità arancione per esaurimento delle piene : “Nella prima parte della giornata di lunedì 4 febbraio sono attese deboli precipitazioni sulle aree appenniniche, a carattere nevoso sopra i 500 metri sul settore centro-occidentale; si prevede inoltre un’intensificazione della ventilazione da NordEst sul mare, sulla fascia costiera e sui rilievi orientali, pur rimanendo i valori sotto la soglia di Allerta. Dal pomeriggio il consolidamento del campo barico potrà consentire ...

Allerta Meteo Roma - maltempo anche domani : il bollettino della Protezione Civile per la Capitale e la regione Lazio : Ancora 24 ore di maltempo per Roma e per la regione Lazio. Il Centro Funzionale Regionale ha infatti emesso oggi un bollettino che riporta una valutazione di “criticità codice giallo per” rischio idraulico e idrogeologico a seguito di precipitazioni previste da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su tutte le zone di Allerta del Lazio dalla tarda serata di oggi, sabato 2 febbraio, e per le successive 24 ore. Lo comunica ...

Allerta Meteo Roma - altre 24 ore di forte pioggia sulla Capitale : allarme per Tevere e Aniene [FOTO LIVE] : 1/13 Roma oggi ...

Emilia Romagna Allerta Meteo Rossa 2 Febbraio 2019 : La Protezione Civile Emilia Romagna ha emesso il seguente avviso di criticità: L’avviso è valido dalle 12:00 del 02 Febbraio 2019 fino alle 00:00 del 04 Febbraio 2019 Allerta Rossa per criticità idraulica per le province di BO, FE, RA; Allerta ARANCIONE per criticità idraulica per le province di PR, RE, MO, BO, RA; per criticità idrogeologica per le province di PC, PR, RE, MO, BO, RA; Allerta GIALLA per ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità rossa per la piena degli affluenti del Po : Allerta rossa per la piena degli affluenti del Po in Emilia–Romagna. “Nella giornata di sabato 2 febbraio si prevedono precipitazioni irregolari. Deboli in pianura, deboli-moderate lungo i rilievi appenninici che puntualmente potranno risultare anche elevate sulle aree di crinale con valori compresi 30 e 50 mm. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso sopra quota 1300 m sui rilievi centro-occidentali e sopra quota 1800 m sui ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : in arrivo maltempo - mare mosso e rischio frane : Una nuova Allerta per il maltempo stata emessa per la giornata di domani, sabato 2 febbraio, dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R. L’Allerta e’ arancione e gialla per criticita’ idraulica, idrogeologica e vento in molte zone del territorio regionale; gialla per possibili mareggiate sulla costa ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo rovesci - vento forte e mare agitato : “Nella giornata di sabato 2 febbraio persiste la presenza di un sistema perturbato sul territorio regionale, cui sono associati i seguenti fenomeni significativi ai fini dell’Allerta: – piogge e rovesci di moderata intensità sui rilievi durante la prima parte della giornata, in attenuazione successivamente; – ventilazione da sud-ovest, di intensità superiore ai 75 km/h sulle aree appenniniche orientali, superiore ai 60 ...

Meteo - neve a Milano e in Liguria allerta arancione. Ma a Roma 15 gradi : I primi fiocchi hanno iniziato a cadere all’alba di venerdì mattina: entro la fine della giornata potrebbero cadere fino a dieci cm