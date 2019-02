Friuli Venezia Giulia | in salvo scialpinista disperso da ieri sul monte Coglians

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “La filiera in legno può uscire rafforzata” : “La tempesta Vaia ha imposto la necessità di fare gioco di squadra e di cambiare modalità di approccio nella gestione del legno per mantenere il valore aggiunto dell’intera filiera sul nostro territorio. La filiera legno può uscire rafforzata da questo evento, a patto di accettare una delle sfide del futuro, che consiste proprio nel lavoro di squadra”. Così l’assessore Zannier in occasione della consegna di un assegno del ...

Meteo Friuli Venezia Giulia : situazione in miglioramento - resta il pericolo valanghe : situazione Meteo in miglioramento in Friuli Venezia Giulia: si registrano +8°C a Lignano e Grado, +7°C Trieste, +2°C a Udine, +3°C a Gorizia, +1°C a Pordenone. A Forni di Sopra rilevati -3°C, a Sappada -7°C, sullo Zoncolan e sul Lussari -9°C. Arpa FVG prevede cielo prevalentemente sereno su tutta la regione, con bora a Trieste da moderata a sostenuta. In vigore l’allerta “arancione” diramato dalla Protezione Civile per rischio ...

Valanghe Friuli Venezia Giulia : allerta arancione oggi e domani : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’allerta “arancione”, valida oggi e domani, per rischio Valanghe sulle aree montane. Sulla regione vi è una circolazione, poco definita, d’aria umida e fredda in alta quota, che mantiene temporanea instabilità. Da lunedì affluirà aria più secca e stabile. Nelle zone montane – spiega la Protezione civile – è attualmente previsto grado di pericolo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : attivi 255 volontari della Protezioni civile : Sono 255 i volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che si sono attivati finora per il monitoraggio sul territorio e interventi durante l’ondata di Maltempo che sta attraversando in queste ore la regione. Secondo l’aggiornamento diffuso dalla Sala operativa, nel pomeriggio, su indicazione del sindaco, e’ stata chiusa ad Ampezzo una strada comunale senza pero’ provocare l’isolamento di alcuna ...

Maltempo - Friuli Venezia Giulia : tanta pioggia - frane e allagamenti : allagamenti, caduta di alberi e frane sono stati segnalati nel corso della mattinata in Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di Maltempo che sta attraversando la regione. Tra la mattina e il primo pomeriggio – spiega la Protezione civile regionale – le precipitazioni hanno avuto una tregua, specie sui monti, mentre il vento si è attenuato. Un altro fronte, più moderato e con aria più fredda, sta risalendo l’Adriatico ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : piogge intense e allagamenti - fino a 338 mm sulle Prealpi Giulie e un metro di neve a 1800 m : piogge intense nella notte in Friuli Venezia Giulia: in val Canale e nella pedemontana si sono registrati alcuni allagamenti mentre si sono ingrossati i principali corsi d’acqua di pianura (Livenza, Tagliamento, Torre, Natisone, Judrio, Isonzo e Vipacco). Attualmente i livelli sono ancora in lieve aumento. A Grado si è registrato un picco di alta marea alle 07:40 con acqua alta nella zona del porto. Gli impianti sciistici di Piancavallo, ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe “forte” domani e domenica : “Tra oggi e domani – si legge nel bollettino valanghe relativo al Friuli Venezia Giulia – sono previste precipitazioni molto intense, sulle Prealpi nevose solo oltre i 1500- 1800 m. Nelle zone interne (Sauris, Forni Avoltri e Sappada) la quota neve sarà più bassa, 1200 m circa. Le quantità potranno essere cospicue ovunque (150- 200 cm sulle Giulie e Canin – 100-150 altrove) ma solo oltre i 1800-2000 m. Sulla fascia Alpina il ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Soccorso Alpino : massima prudenza nelle zone montane : Il Soccorso Alpino e Speleologico FVG fa fronte comune con la Protezione Civile nel comunicare prudenza in relazione al prossimo evento di Maltempo che interesserà la regione con particolare riferimento alle zone impervie alpine e prealpine. Forti piogge e forti nevicate sono previste nelle prossime 24/48 ore. La nuova neve andrà a depositarsi su strati a debole coesione con il pericolo di valanghe spontanee che potrebbero interessare anche la ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani criticità per pioggia - neve e vento : La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo per la perturbazione in arrivo domani, che porterà piogge e neve, con conseguente pericolo valanghe e rischio mareggiate. L’avviso riguarda il periodo compreso tra le 6 del mattino di domani e le 12 di domenica 3 febbraio. L’intero territorio regionale sara’ coinvolto dal fenomeno: l’area dell’Alto Friuli per quanto riguarda ...

Friuli Venezia Giulia : rischio valanghe “marcato” su Alpi Giulie e Canin : Il pericolo valanghe in Friuli Venezia Giulia è marcato (di grado 3 su 5) sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin, e moderato (di grado 2) sul resto del territorio: lo riporta il Bollettino regionale odierno. Sopra i 1400 metri sono caduti 30 cm di nuova neve a occidente, 50 cm a oriente. Sulle Alpi Giulie e il Canin sono presenti numerosi accumuli da vento in tutte le esposizioni: tali accumuli, gia’ al passaggio di una singola persona, ...

Maltempo : migliora la situazione meteo in Friuli Venezia Giulia : migliorano le condizioni meteo in Friuli Venezia Giulia dopo le deboli nevicate cadute nelle ultime ore in diverse parti della regione e in particolare su pianura e costa. Le precipitazioni – informa l’Osmer – si sono attenuate, anche se rimane il rischio di formazione di ghiaccio al suolo soprattutto sul Carso e in montagna. Sulle Alpi Giulie e Canin – riferisce il bollettino valanghe – il pericolo valanghe ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per ghiaccio : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per possibili formazioni di ghiaccio al suolo in gran parte della Regione in seguito a deboli nevicate. Non saranno interessate le aree settentrionali della regione. L'articolo Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità “gialla” per ghiaccio sembra essere il primo su Meteo Web.

Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe “marcato” su Alpi Giulie e Canin : In Friuli Venezia Giulia è stato valutato pericolo valanghe “marcato” sulle Alpi Giulie e sul Monte Canin: il persistere di basse temperature – si spiega nel bollettino diramato dalla Struttura stabile centrale per l’attività di prevenzione del rischio da valanga – non favorisce il consolidamento del manto nevoso. Sulle Alpi Giulie e Canin esiste pericolo “marcato” per la presenza di accumuli da vento ...