Citigroup | “Recessione non oltre il primo trimestre 2019 Scenario migliore per i

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) “Non ci aspettiamo il persistere della recessioneildel, a meno che il resto dell’Europa non si indebolisca”. Ma la crescita del pil quest’anno si fermerà a uno stentato +0,2%. Lo scrivono gli analisti della più grande società di servizi finanziari al mondo,, in un recente report di 88 pagine sull’Italia che suggerisce anche le contromisure per uscire una volta per tutte dalla stagnazione: patrimoniale per finanziare una riduzione delle tasse sul lavoro, revisione della spesa pubblica ma senza austerità e lotta all’evasione fiscale, al lavoro nero e alla corruzione. Interventi che però “nessun governo eletto prenderebbe mai in considerazione, a meno che non sia forzato dagli eventi o dalla crisi finanziaria”.Non a caso la banca d’affari, analizzando le prospettive per gli investitori, ...