Ammissione Giorgetti, pronto a ritirarmi dal governo se non passa l’autonomia regionale

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Ilsempre più distante, la rottura sembra molto vicina, qualcuno dice che avverrà prima delle europee Ilsembra avere ormai le ore contate. E la data della fine, finora immaginata dopo le elezioni europee, potrebbe essere anticipata. Del resto è difficile tenere tutto insieme se Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Alessandro Di Battista mostrano il dossier sulla Tav ai francesi e non ai colleghi italiani, se non è ancora chiara la posizione sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini sul caso Diciotti, se alla presentazione del reddito di cittadinanza i grillini non invitano i leghisti.La questione è che l’alleanza tra Di Maio e Salvini si è rotta. E si èto agli insulti. A Bergamo, durante la festa della Lega lombarda, riporta Francesco Verderami su il Corriere della Sera, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo ...