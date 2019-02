Albano | “Mi piacerebbe condurre Sanremo Ho sempre detto di no ma ora…”

gossipetv

: @Littlegleeknavy Stessa cosa che mi madre dice di Albano dai ahahah - itsDanilooo : @Littlegleeknavy Stessa cosa che mi madre dice di Albano dai ahahah - danisantidani : SE ENTRA ANCORA BAGLIONI IO MI METTO AD URLARE COME ALBANO AAA PER 10 MINUTI #Sanremo2019 -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)conduttore di? Il cantante è prontoCarrisi vuoleil Festival di. Dopo l’esperienza a Mediaset con 55 passi nel sole, l’interprete di Cellino San Marco è pronto a prendere le redini della kermesse musicale più importante in Italia. “In passato hodi no, anni fa me lo proposero ma …L'articolo: “Mi. Hodi no ma ora…” proviene da Gossip e Tv.