Tav | Zaia | chi se ne frega di andare a Lione? A noi piacerebbe

Tav. Zaia : "Stop inaccettabile per la gente del Nord". Salvini : "Troveremo intesa con M5s" : Per Salvini, non solo si va avanti sulla Tav, ma "in un momento di rallentamento generale dell'economia, dalla Cina alla Germania", si deve "rilanciare su tutto con un grande Piano Marshall sulle ...

Zaia : «Per la gente del Nord un no alla Tav è inaccettabile. M5S dica se è una scelta politica» : «Ma se è una scelta politica lo si dica ad alta voce, senza perdere altro tempo. Noi siamo disponibili a ragionare sul come farla, ma che si debba realizzare non si discute. Per la gente del Nord uno ...

Autonomia Veneto - Zaia l’aspetTava per Natale ma dovrà attendere ancora. E sale la tensione con Roma : Il governatore del Veneto, Luca Zaia, aveva detto: “Sotto l’albero di Natale avremo il regalo più bello, il riconoscimento dell’Autonomia, che i veneti hanno votato con un referendum (consultivo, ndr) nell’ottobre 2017”. Natale è passato e per il momento è venuta solo la promessa del premier Giuseppe Conte che alcuni giorni prima del 25 dicembre ha annunciato entro un mese la fine dell’istruttoria sulla richiesta delle ...

Infrastrutture : Zaia - chi manifesta a favore della Tav è un mio discepolo : Treviso, 14 dic. (AdnKronos) - "Le associazioni che manifesteranno a sostegno della conclusione della Tav sono miei discepoli". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sulla manifestazione in programma domani a Verona. "Io ho sempre detto che Tav e Pedemontana dovevano essere fatte - ha