Su Maduro la non ingerenza e il sovranismo vanno a braccetto

Maduro : “Non vi fate trascinare da Usa che vogliono colpo di Stato. Venezuela non sia nuovo Vietnam” : Si rivolge a Papa Francesco perché favorisca il dialogo e a Europa e Italia dice: “Non vi fate trascinare dalle pazzie di Donald Trump. Non vi fate trascinare dalle politiche estremiste e interventiste, che cercano un colpo di stato in Venezuela ordinato e pianificato. Come già si sa, da Washington, dalla Casa Bianca. L’Europa deve mantenere una posizione di equilibrio, di rispetto e di collaborazione, cioè aiutare la pace in ...

In Venezuela la protesta contro Maduro viaggia sulla rete nonostante la censura : L'ultima ondata di proteste in Venezuela è arrivata dopo mesi di relativa calma. Mentre le persone scendevano in strada contro Maduro il leader dell'opposizione Juan Guaidó, presidente dell'Assemblea nazionale, ha sfruttato la sua popolarità per dichiararsi il nuovo legittimo presidente del Venezuela.È interessante notare come le manifestazioni di piazza siano state precedute da un'intensa attività di ...

Trump minaccia ancora ma Maduro non molla : "È rischio guerra civile" : Ecco, il problema sta proprio lì: nel volere fare credere al mondo che Maduro abbia ancora il popolo dalla sua parte. Oltre che la legge, altrimenti l'intervistatore non avrebbe dovuto chiamarlo ...

Venezuela - Maduro dice no a Ue : non ci saranno nuove presidenziali : Maduro in un'intervista alla tv spagnola Sexta ha dichiarato che "non cederà alla pressione" di coloro che chiedono la sua uscita di scena."Perché l'Unione europea deve dire a un Paese del mondo che ...

Maduro : 'Golpe fallito e qui non c'è dittatura' : "L'economia è la priorità nell'agenda. Il secondo punto è la pace, la giustizia in Venezuela", dice Maduro. "Il governo degli Stati Uniti non vuole il dialogo, il governo imperialista di Donald Trump ...

Venezuela - Di Maio : Non riconosciamo né Guaido né Maduro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venezuela - Di Stefano - M5s - : 'L'Italia non riconosce Juan Guaidò' - Picchi - Lega - : 'Ma presidenza Maduro è finita' : "Siamo totalmente contrari al fatto che un Paese, o un insieme di Paesi terzi, possa determinare le politiche interne in un altro Paese. Oggi il più grande interesse che abbiamo - ha aggiunto Di ...

Venezuela - M5s : "Non riconosciamo Guaidò". Ma la Lega : "Presidenza Maduro finita" : Il governo italiano si divide sul Venezuela , mentre la crisi politica di Caracas non accenna a trovare una soluzione. " L'Italia non riconosce Guaidò , siamo totalmente contrari al fatto che un Paese o un insieme di Paesi terzi possano determinare le politiche ...

Venezuela - M5s : l'Italia non riconosce Guaidò La Lega : ma la presidenza di Maduro è finita : Due sottosegretari agli Esteri (il pentastellato Di Stefano e il leghista Picchi) spiegano la linea del governo sul caos in Venezuela. In precedenza l'Europarlamento aveva riconosciuto Guaidò "presidente ad interim" (Lega e M5s hanno votato contro)

Maduro pronto al dialogo : "Sì elezioni ma non presidenziali" : 'Le elezioni presidenziali in Venezuela si sono tenute meno di un anno fa, 10 mesi fa', ha dichiarato sottolineando: 'Non accettiamo gli ultimatum di persone nel mondo, non accettiamo il ricatto. Le ...

Venezuela - Maduro pronto al dialogo : «Si a elezioni - ma non presidenziali» : Maduro è pronto al dialogo con l'opposzione. Il presidente del Venezuela apre alla possibile mediazione di Paesi terzi nella crisi Venezuelana. «Sono pronto a sedermi al tavolo dei...

