Juventus | Giletti | ' Troppo facile prendersela con Rugani e Caceres'

Blastingnews

: @TUTTOJUVE_COM Concordo con Giletti giochi per la Juventus, senza offesa non sei in 3 categoria ... - giacominobranca : @TUTTOJUVE_COM Concordo con Giletti giochi per la Juventus, senza offesa non sei in 3 categoria ... - SiamoPartenopei : Giletti parla della Juventus e tira in ballo il Napoli: 'Il campionato può riservare sofferenze' - cn1926it : #Napoli - #Giletti: 'I napoletani non devono criticare #Insigne. #Juventus sfavorita con l'#Atletico' -

(Di martedì 5 febbraio 2019) La, dopo un avvio di stagione da record, con l'arrivo del nuovo anno sta mostrando inspiegabili segni di debolezza. Dopo la gara di Coppa Italia persa per 3-0 contro l'Atalanta e il pareggio casalingo con il Parma con il risultato di 3-3, molti tifosi famosi hanno detto la loro opinione e tra questi c'è Massimo. Il noto giornalista Tv, in un'intervista rilasciata al Corriere di Torino, ha sottolineato che sia nella gara di Bergamo, sia nell'ultima all'Allianz Stadium la colpa è stata attribuita rispettivamente a De Sciglio -, quando la responsabilità è di tutta la squadra che ha scisso la difesa dalla fase difensiva. Le assenze di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono pesanti, ma non spiegano la causa dello scellerato errore commesso al 93º da Mandzukic, quando invece di lanciare la palla in tribuna ha fatto quel lancio folle che è costato ...