Intesa Sanpaolo | utili 2018 oltre 4 miliardi ma in calo nel quarto trimestre

Intesa Sanpaolo : utile 2018 sopra i 4 miliardi - sale il dividendo : RESPONSABILITA' SOCIALE E SUPPORTO ALL'ECONOMIA REALE Il supporto all'economia reale consiste in circa 60 miliardi di euro di nuovo credito a medio-lungo termine nel 2018, con circa 50 miliardi in ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Unicredit a +2 - 5% - Intesa Sanpaolo a +2 - 1% - 5 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari si muove in rialzo. Sul listino principale buono spunto dei bancari, tra cui Unicredit e Intesa Sanpaolo

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari oggi attende i dati di Intesa Sanpaolo - 5 febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari oggi attende i dati trimestrali di Intesa Sanpaolo e Fineco. Recordati nomina il nuovo Cda

Reclami e banche - ai primi posti Unicredit e Intesa Sanpaolo : IntesaSanpaolo (25.567) e Unicredit (30mila) quelle con il più alto numero di istanze. Le banche pubblicano online il rendiconto delle controversie ma è difficile trovare statistiche mentre nel settore assicurativo Ivass rende note le elaborazioni semestrali sui Reclami ricevuti dalle compagnie e le pubblica sul suo sito ...

Da Intesa Sanpaolo più prestiti agevolati agli universitari meritevoli : Sono oltre un milione e seicentomila gli studenti universitari che potrebbero invece beneficiare dell'iniziativa di Intesa SanPaolo 'Per Merito', un prestito fino a 5mila euro, erogato ogni anno del ...

Prestiti Intesa Sanpaolo 2019 : calcolo rata prestiti personali - preventivo e simulazione online : Scopriamo come calcolare la rata dei prestiti personali con Intesa Sanpaolo per l’anno 2019. Vedremo anche come ottenere un preventivo e fare la simulazione online di un prestito. prestiti personali Intesa Sanpaolo 2019: calcolo della rata Mentre un tempo i prestiti personali venivano richiesti prevalentemente per acquistare la casa, oggi si ricorre al prestito pure per molte altre motivazioni: dall’acquisto di un auto, a quello di un ...

Intesa Sanpaolo entra nell'insurtech con le polizze on demand di Yolo : Intesa Sanpaolo si muove verso le assicurazioni del futuro ed entra nel mondo dell'insurtech. Il big bancario italiano guidato da Carlo Messina ha annunciato l'ingresso nel capitale di Yolo , gruppo italiano di servizi e d'intermediazione assicurativa digitale, fondato da ...

Reddito di cittadinanza : assist da Ignazio Visco di Bankitalia e Messina - Intesa Sanpaolo - : Il mondo delle banche appoggia - certo con qualche riserva - il Reddito di cittadinanza, il cavallo di battaglia sventolato dal M5S durante la campagna elettorale precedente le elezioni politiche del 4 ...

Intesa Sanpaolo nelle polizze digitali - compra quota in Yolo : Intesa Sanpaolo nelle polizze digitali con Neva Finventures Intesa Sanpaolo rileva una quota in Yolo ed entra nel mondo delle polizze digitali attraverso Neva Finventures, il Corporate Venture ...

Sociale - sostenibilità e cultura : la via di Intesa Sanpaolo : Questo vuol dire muoversi in direzione di un'economia più sostenibile, che abbia minori effetti negativi, per esempio dal punto di vista del riscaldamento climatico, ma anche dal punto di vista dell'...

Intesa Sanpaolo : sociale - giovani e ambiente le bandiere del piano : Intesa Sanpaolo: sociale, giovani e ambiente le bandiere del piano 28 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Intesa Sanpaolo - Messina : "Già ricollocati 1.000 esuberi nell'ambito del gruppo" : Mesisna ha ampliato il discorso anche alla situazione dell'economia, riconoscendo che c'è una fase di rallentamento mondiale dovuto alle tensioni fra USA e Cina , ma "sarà inevitabile che venga ...

Intesa Sanpaolo e l'impegno per il Paese : focus su giovani - ambiente - cultura e sociale : Occuparsi di chi si trova in condizioni di difficoltà fa parte del Dna della banca, così come finanziare progetti legati alle sfide del futuro, la sostenibilità sociale e ambientale. Intesa SanPaolo, ...

Intesa Sanpaolo : gli obiettivi raggiunti e i nuovi progetti per il sociale - la cultura - l'ambiente : Intesa Sanpaolo aderisce al progetto Generation (McKinsey) per formare e accompagnare al mondo del lavoro 5 mila giovani nei...