Il survival horror Chernobylite torna a mostrarsi in nuove immagini e in un teaser trailer

Alien Blackout è un survival horror che segue la storia di Amanda Ripley tra i film Alien e Aliens : Alien Blackout è un'avventura survival horror in cui dovrete sopravvivere a bordo dell'ormai inservibile stazione spaziale Weyland-Yutani sulla quale è presente un letale Xenomorfo. La scarsa energia elettrica rimasta nella stazione sarà la risorsa chiave per affrontate il cacciatore Alieno in sette spaventosi livelli e mettere al sicuro la squadra. L'articolo Alien Blackout è un survival horror che segue la storia di Amanda Ripley tra i film ...

Da survival sci-fi post-apocalittico a FPS horror : alla scoperta dello sviluppo di Witchfire : The Vanishing of Ethan Carter è stato pubblicato nel 2014 e la sua versione in Unreal Engine 4 è arrivata sul mercato l'anno dopo. Lo sviluppo dell'interessante Witchfire è quindi iniziato intorno a fine 2015, circa tre anni fa. Nonostante questo l'FPS con atmosfere horror molto probabilmente arriverà sul mercato solo nel 2020 (forse anche successivamente in realtà).Il motivo per questo sviluppo così dilatato? Il team di The Astronauts cerca di ...

Alien Blackout : il survival horror per mobile si mostra in un trailer : Nella giornata di ieri è arrivato l'annuncio ufficiale: Alien Blackout, sviluppato da FoxNext Games, D3 Go! e Rival Games, sarà un gioco survival horror per dispositivi mobile.Mentre ancora non sappiamo quando il titolo sbarcherà su App Store, Google Play e Amazon Appstore, oggi abbiamo l'occasione di ammirare Alien Blackout in un trailer riportato da Dualshockers.Tra le informazioni condivise di recente, sappiamo che la protagonista ...

Alien : Blackout sarà un survival horror per mobile con protagonista Amanda Ripley : Alien: Blackout sarà un gioco mobile ed è attualmente in sviluppo presso FoxNext Games, D3 Go!, e Rival Games. Il titolo metterà i giocatori nei panni di Amanda Ripley a bordo della stazione spaziale Weyland-Yutani infestata.Nel gioco, come riporta Variety, i giocatori devono guidare il loro equipaggio in sicurezza ed evitare gli incontri con l'Alieno. Il gioco sarà disponibile per il download su App Store, Google Play e Amazon Appstore ...

Bendy and the Ink Machine è un’avventura survival horror in soggettiva con azione - furtività - puzzle e segreti da scoprire : Bendy and the Ink Machine è un'avventura in prima persona ambientato negli anni 30 in cui vestirete i panni di Henry, un animatore in pensione che riceve un misterioso invito a tornare al suo laboratorio della Joey Drew Studios. Si tratta di un'avventura con grafica monocromatica in stile cartoon caratterizzata da un'atmosfera terrificante e da un gameplay vario che offre momenti di azione che si alternano a quelli furtivi, con puzzle da ...