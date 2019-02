Apex Legends durerà 10 anni: Ecco perchè non ci sono i Titan

gamerbrain

(Di martedì 5 febbraio 2019) Disponibile solo da ieri, il Free to Play Battle Royale di Respawn Entertainment ambientato nell’universo difall ha raggiunto il milione di giocatori, ci stiamo naturalmente riferendo addurerà 10stando a quanto affermato dal team è stato sviluppato per durare a lungo nel tempo, tramite aggiornamenti e contenuti aggiuntivi.Vogliamo che il gioco duri almeno 10, citante opportunità in questo universo, tante occasioni per un genere giovane, è fluido e ci giochiamo per ore tutti i giorni. Durante lo sviluppo abbiamo introdotto molte cose provenienti dafall, alcune di esse inizialmente prese in considerazionestate successivamente scartate.Quando iniziammo a svilupparlo, avevamo a disposizione il doppio salto, la corsa sui muri e addirittura il triplo salto ed i...