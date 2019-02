Affiorano idee | uomini annegano

vanityfair

(Di martedì 5 febbraio 2019) Nell’ultimo romanzo in due volumi di Murakami Haruki, L’assassinio del Commendatore, il sottotitolo del primo volume èche. È un libro che parla del potere salvifico dell’arte, di colpa, della responsabilità e delle ferite della storia raccontando la storia di un giovane pittore lasciato dalla moglie. La metafora dellecheè potente e il libro è godibile e molto bello.La letteratura e l’arte hanno una marcia in più, non c’è niente da fare. Nulla è più perturbante. Poi magari l’arte non può governare, ma all’opposizione va fortissimo. Non mi stupisco che nel 1933 Goebbels facesse bruciare i libri di Thomas Mann, Marcel Proust, André Gide, Bertolt Brecht, Robert Musil, Erich Maria Remarque, Sigmund Freud e moltissimi altri grandi autori. Non paragono, sia chiaro, e non solo perché demonizzare fa il gioco dei demonizzati, però mi sono chiesta che bisogno ci ...