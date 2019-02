Volley Club Frascati | David e il bilancio dell’Under 14 femminile Elite | «Era difficile

Samsung Volley Cup – Amara sconfitta per il Club Italia : il carattere non basta contro l’Igor Gorgonzola Novara : Serie A1 Femminile: buon gioco e ritmo non bastano al Club Italia CRAI che cede con Novara Il Club Italia CRAI esce sconfitto dal match con la Igor Gorgonzola Volley Novara 1-3 (13-25, 26-24, 15-25, 21-25) ma dimostra carattere e ottimo gioco. Mvp di serata è Sylvia Nwakalor, schierata dal tecnico Massimo Bellano nel sestetto iniziale insieme a Fahr, Battista, Pietrini, Lubian e al libero De Bortoli. Assente Alessia Populini fermata ...

Volley Club Frascati - Liberatoscioli e l’Under 16 maschile : «I ragazzi sono cresciuti tantissimo» : Roma – Il settore maschile del Volley Club Frascati inizia a “battere colpi” importanti. l’Under 16 allenata da coach Luca Liberatoscioli ha raggiunto i quarti di finale del tabellone provinciale grazie al successo di venerdì scorso contro il Duemila12 per 3-1, nel match decisivo della seconda fase. «I ragazzi hanno fatto un’ottima prestazione – commenta l’allenatore frascatano – Finora oltre all’Appio raramente ci erano capitati avversari ...

Samsung Volley Cup – Club Italia ko - la Savino Del Bene Scandicci vola in testa : Samsung Volley Cup: la Savino Del Bene batte il Club Italia e vola in testa. La Saugella vince a Chieri e si riprende il quarto posto. Il Bisonte e Bosca S.Bernardo, vittorie da Play Off. Da martedì il turno infrasettimanale La Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile ha una nuova capolista: è la Savino Del Bene Scandicci, che sfrutta l’occasione concessale dall’Igor Gorgonzola Novara, battuta nell’anticipo ...

Samsung Volley Cup – Il Club Italia Crai ospita la Savino del Bene Scandicci : Serie A1 Femminile: il Club Italia Crai ospita la Savino del Bene Scandicci Dopo lo stop al Campionato di A1 per lasciare spazio quarti di finale di Coppa Italia, per il Club Italia Crai la Samsung Volley Cup riparte con due partite casalinghe. Domenica alle 17 le azzurrine ospiteranno al Centro Federale Fipav Pavesi la Savino del Bene Scandicci, mentre, mercoledì alle 20.30, le ragazze allenate da Massimo Bellano scenderanno in campo per ...

Volley Club Frascati (serie C/f) - Cicola a fine girone d’andata : «Bilancio sicuramente positivo» : Roma – E’ terminato con una gran vittoria il girone d’andata della serie C femminile del Volley Club Frascati. Le ragazze di coach Fosco Cicola hanno battuto in casa Terracina (quinta forza del girone) per 3-2, conquistando anche due punti molto pesanti nella corsa alla salvezza: ora la zona “rossa” è lontana cinque punti ed è un discreto vantaggio anche se c’è da giocare tutto il girone di ritorno. «Il bilancio di questa prima parte di ...

Volley Club Frascati (Under 13 maschile) - Bilancioni : «Molto soddisfatti dei nostri due gruppi» : Roma – E’ terminata la prima fase di stagione per l’Under 13 maschile del Volley Club Frascati. Un percorso decisamente soddisfacente come si intuisce dalle parole di coach Matteo Bilancioni. «Abbiamo formato due gruppi, uno “rosso” con ragazzi che avevano già qualche esperienza pallavolistica alle spalle e uno “blu” in cui abbiamo inserito i “novizi” della nostra disciplina. I riscontri da entrambe le squadre sono stati molto positivi: i ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Bergamo allunga - travolto il Club Italia : LA CRONACA DEL MATCH - Per quanto riguarda le scelte iniziali, da segnalare il ritorno in campo da titolare di Maletto al centro insieme a Mosca, preferito a Nicola Cianciotta che ha avuto qualche ...

Samsung Volley Cup – Il Club Italia Crai in trasferta a Brescia : Serie A1 Femminile: Club Italia Crai in trasferta per sfidare Brescia La terza giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 riserva al Club Italia Crai la seconda trasferta consecutiva della settimana. Dopo Filottrano, domenica alle 17 le azzurrine faranno tappa al PalaGeorge di Montichiari per incontrare la Banca Valsabbina Millenium Brescia di coach Enrico Mazzola. Le Bresciane sono reduci dalla sconfitta per 3-0 subita a Firenze ...

Volley – Serie A 2 maschile : il Club Italia CRAI a Bergamo per l’anticipo della terza giornata di ritorno : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia CRAI impegnato a Bergamo nell’anticipo della terza di ritorno Per l’anticipo della terza giornata del girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia CRAI sarà impegnato nella durissima trasferta di Bergamo, dove domani alle 20.30 (diretta Lega Volley Channel), affronterà la prima della classe. Gli azzurrini si presentano a questo importante appuntamento in un buon periodo di forma, ...

Volley Club Frascati (Under 16/f promozionale) - Bassotti : «Non valiamo meno delle più forti» : Roma – Nel sabato di vigilia della festa dell’Epifania, l’Under 16 femminile promozionale del Volley Club Frascati ha incrociato “le spade” con la capolista Intent Sport Union Team: per le tuscolane, che hanno giocato tra le mura amiche, è arrivata una sconfitta per 3-0, ma i parziali (doppio 20-25 iniziale a cui è seguito un 23-25 nel terzo e decisivo set) testimoniano la discreta partita delle ragazze di coach Luca De Gregorio. «Non ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - il Club Italia espugna Taviano : LA CRONACA DEL MATCH - Per quanto riguarda le scelte iniziali, nessun cambio da parte di Monica Cresta nel sestetto titolare rispetto all'ultimo match vinto contro Tuscania, confermando Salsi in ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - a Taviano il Club Italia vince al tie break : LA CRONACA DEL MATCH - Per quanto riguarda le scelte iniziali, nessun cambio da parte di Monica Cresta nel sestetto titolare rispetto all'ultimo match vinto contro Tuscania, confermando Salsi in ...

Samsung Volley Cup – Il Club Italia Crai ospita Monza per la prima del 2019 : Serie A1 Femminile: il Club Italia Crai apre l’anno con Monza Per la Samsung Volley Cup di A1 la prima partita del nuovo anno coincide anche con l’inizio del girone di ritorno della regular season. Archiviati i primi 13 turni (12 partite più una giornata di riposo) il Club Italia Crai è pronto ad ospitare domenica alle 17 al Centro Federale Pavesi di Milano la Saugella Team Monza. Un appuntamento impegnativo per le azzurrine, le monzesi ...

Volley – Serie A2 maschile : il Club Italia CRAI sorride - splendida vittoria contro Tuscania : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia CRAI supera 3-1 Tuscania nella prima di ritorno Comincia con il piede giusto il girone di ritorno per il Club Italia CRAI, che nell’ultima partita del 2018 è riuscito ad avere la meglio su Tuscania per 3-1 (29-27, 25-21, 26-28, 26-24), bissando così il successo della prima di campionato. Un risultato arrivato al termine di una gara che è stata equilibrata per lunghi tratti, con le due squadre che si ...