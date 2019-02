“Voglio farlo con una versione più giovane di te” Fa stuprare la figlia 15enne dal

fanpage

: @Marilena09_ Il tempo non passa mai, e più non passa e più l'ansia ci assale ?? Uccidimi non c'è la posso fare, anzi… - SarcinaMariapia : @Marilena09_ Il tempo non passa mai, e più non passa e più l'ansia ci assale ?? Uccidimi non c'è la posso fare, anzi… - ikigaikyuu : @SinfonyL No Ale ti giuro voglio farlo TANTISSIMO, anche se preferisco aspettare verso la fine dell’anno ?? - sunflowerogers : voglio leggere dove sta scritto che non possiate farlo. sti tweet esistono praticamente su ogni cosa ma voi ve la p… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Ladi Therese Butler, di Brisbane, in Australia, ha trovato il coraggio di denunciare la madre solo dopo un decennio. La donna, che oggi ha 48 anni, è stata quattro anni in carcere ed ora è uscita: "So di aver fallito come madre, vorrei essere una buona nonna".